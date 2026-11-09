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В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику
В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, соблюдать график отключений потребителей невозможно. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T07:39
2026-11-09T07:39
2026-11-09T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, соблюдать график отключений потребителей невозможно. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как отметили на предприятии, введенные ограничения – вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами полуострова, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.Ранее утром в понедельник сообщалось город перешел на график "2 часа через 6".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику
В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику - энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, соблюдать график отключений потребителей невозможно. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения… Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам", - говорится в сообщении.
Как отметили на предприятии, введенные ограничения – вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами полуострова, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.
Ранее утром в понедельник сообщалось город перешел на график "2 часа через 6".
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