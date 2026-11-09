https://crimea.ria.ru/20261109/v-sevastopole-elektroenergii-nedostatochno-dlya-podachi-po-grafiku-1160882290.html

В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику

В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, соблюдать график отключений потребителей невозможно. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T07:39

2026-11-09T07:39

2026-11-09T07:39

севастополь

севастопольэнерго

новости севастополя

отключение электроэнергии

энергосистема крыма

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, соблюдать график отключений потребителей невозможно. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как отметили на предприятии, введенные ограничения – вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами полуострова, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.Ранее утром в понедельник сообщалось город перешел на график "2 часа через 6".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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