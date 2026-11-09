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В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды
В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды
Министерство обороны России изменило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, исключив возможность заключения контракта на 8 месяцев. Таким... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T08:29
2026-11-09T08:29
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новости сво
добровольцы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России изменило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, исключив возможность заключения контракта на 8 месяцев. Таким образом, служить в добровольческом формировании можно будет только 6 или 12 месяцев. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 8 ноября, сообщает "Парламентская газета".Кроме того, согласно приказу, все добровольцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, по письменному заявлению могут получить сутки отдыха с правом убытия из воинской части, если на это есть соответствующие основания.Для каждого из таких оснований (заключение нового контракта, личные обстоятельства, состояние здоровья) устанавливается своя продолжительность отдыха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, министерство обороны рф, новости сво, добровольцы, вооруженные силы россии
В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды

Минобороны установило сроки пребывания в добровольческих отрядах при заключении контракта

08:29 09.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ
Добровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России изменило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, исключив возможность заключения контракта на 8 месяцев. Таким образом, служить в добровольческом формировании можно будет только 6 или 12 месяцев. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 8 ноября, сообщает "Парламентская газета".
"Прежде всего данное нововведение призвано более четко регламентировать сроки заключения контрактов, равномернее распределить нагрузку на военные комиссариаты и части-формирователи и оптимизировать объем работ — в том числе административных и бюрократических", – отметил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.
Кроме того, согласно приказу, все добровольцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, по письменному заявлению могут получить сутки отдыха с правом убытия из воинской части, если на это есть соответствующие основания.
Для каждого из таких оснований (заключение нового контракта, личные обстоятельства, состояние здоровья) устанавливается своя продолжительность отдыха.
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РоссияМинистерство обороны РФНовости СВОДобровольцыВооруженные силы России
 
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