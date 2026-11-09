https://crimea.ria.ru/20261109/v-rossii-izmenili-poryadok-postupleniya-v-dobrovolcheskie-otryady-1160882663.html

В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды

В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды

Министерство обороны России изменило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, исключив возможность заключения контракта на 8 месяцев. Таким... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T08:29

2026-11-09T08:29

2026-11-09T08:29

россия

министерство обороны рф

новости сво

добровольцы

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России изменило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, исключив возможность заключения контракта на 8 месяцев. Таким образом, служить в добровольческом формировании можно будет только 6 или 12 месяцев. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 8 ноября, сообщает "Парламентская газета".Кроме того, согласно приказу, все добровольцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, по письменному заявлению могут получить сутки отдыха с правом убытия из воинской части, если на это есть соответствующие основания.Для каждого из таких оснований (заключение нового контракта, личные обстоятельства, состояние здоровья) устанавливается своя продолжительность отдыха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, добровольцы, вооруженные силы россии