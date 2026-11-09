В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды
Минобороны установило сроки пребывания в добровольческих отрядах при заключении контракта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России изменило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, исключив возможность заключения контракта на 8 месяцев. Таким образом, служить в добровольческом формировании можно будет только 6 или 12 месяцев. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 8 ноября, сообщает "Парламентская газета".
"Прежде всего данное нововведение призвано более четко регламентировать сроки заключения контрактов, равномернее распределить нагрузку на военные комиссариаты и части-формирователи и оптимизировать объем работ — в том числе административных и бюрократических", – отметил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.
Кроме того, согласно приказу, все добровольцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, по письменному заявлению могут получить сутки отдыха с правом убытия из воинской части, если на это есть соответствующие основания.
Для каждого из таких оснований (заключение нового контракта, личные обстоятельства, состояние здоровья) устанавливается своя продолжительность отдыха.