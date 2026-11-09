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В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне
В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне
Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T06:47
2026-11-09T06:47
ленинградская область
александр дрозденко
атаки всу
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Также, по данным руководителя региона, осколки сбитого дрона упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются. На данный момент, сообщил Дрозденко, в области объявлен отбой беспилотной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ленинградская область, александр дрозденко, атаки всу, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне

При атаке БПЛА на Ленобласть осколки попали в одну из квартир и на крышу жилого дома

06:47 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА <...> Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья", - написал он в своем канале в МАКС, добавив, что обошлось без пострадавших.
Также, по данным руководителя региона, осколки сбитого дрона упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются.
На данный момент, сообщил Дрозденко, в области объявлен отбой беспилотной опасности.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАтаки ВСУПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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