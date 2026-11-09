https://crimea.ria.ru/20261109/v-lenoblasti-oblomki-bpla-upali-na-zhilye-doma-i-v-promzone-1160881384.html

В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне

В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне

Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T06:47

2026-11-09T06:47

2026-11-09T06:47

ленинградская область

александр дрозденко

атаки всу

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410cc43dba7234e209e60469b58eea0a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Над территорией Ленинградской области в ночь на понедельник было сбито 113 беспилотников, осколки упали на жилые дома и в промзоне. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Также, по данным руководителя региона, осколки сбитого дрона упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются. На данный момент, сообщил Дрозденко, в области объявлен отбой беспилотной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, атаки всу, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия