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В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель
В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель
С начала 2026 года в Крыму в оборот возвращены свыше 700 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T20:38
2026-11-09T20:38
сельское хозяйство
россельхознадзор
крым
севастополь
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Крыму в оборот возвращены свыше 700 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Уточняется, что на площади более 1,1 тысячи гектаров выявлены нарушения требований земельного законодательства, правообладателям выдано 213 предписаний. В настоящее время по 79 предписаниям нарушения ликвидированы, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 719 гектаров земель.Ранее глава Минсельхоза РК Денис Кратюк сообщил, что по итогам трех больших уборочных кампаний в Крыму урожай основных сельскохозяйственных культур – зерновых, фруктов и винограда – в нынешнем году обещает быть на 25-30% больше, чем в предыдущем.На заседании Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма было объявлено, что в Крыму завершилась уборочная кампания, в ходе которой собрано порядка 1,8 млн тонн зерновых, что стало возможно благодаря самоотверженной работе аграриев и благоприятным агроклиматическим условиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатноНа поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублейВ Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев
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сельское хозяйство, россельхознадзор, крым, севастополь, земля, новости крыма
В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель

В сельскохозяйственный оборот в Крыму вернули более 700 гектаров земель с начала 2026 года

20:38 09.11.2026
 
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Комбайн - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Крыму в оборот возвращены свыше 700 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

"С 1 января по 3 ноября 2026 года специалисты отдела земельного надзора Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели контрольные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения в Крыму и Севастополе. Общий объем проконтролированной площади составил почти 2,5 тысячи гектаров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на площади более 1,1 тысячи гектаров выявлены нарушения требований земельного законодательства, правообладателям выдано 213 предписаний. В настоящее время по 79 предписаниям нарушения ликвидированы, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 719 гектаров земель.
Ранее глава Минсельхоза РК Денис Кратюк сообщил, что по итогам трех больших уборочных кампаний в Крыму урожай основных сельскохозяйственных культур – зерновых, фруктов и винограда – в нынешнем году обещает быть на 25-30% больше, чем в предыдущем.
На заседании Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма было объявлено, что в Крыму завершилась уборочная кампания, в ходе которой собрано порядка 1,8 млн тонн зерновых, что стало возможно благодаря самоотверженной работе аграриев и благоприятным агроклиматическим условиям.
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Сельское хозяйствоРоссельхознадзорКрымСевастопольЗемляНовости Крыма
 
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