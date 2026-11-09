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В Крыму температура воздуха опустится до -7 градусов: погода 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В Крыму температура воздуха опустится до -7 градусов: погода 9 ноября
В Крыму температура воздуха опустится до -7 градусов: погода 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Крыму температура воздуха опустится до -7 градусов: погода 9 ноября
В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. В горах гололедица. Ночью и утром местами... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T00:01
2026-11-09T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. В горах гололедица. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до 0...+3, днем потеплеет до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261108/zima-otkladyvaetsya--pogoda-v-krymu-uluchshitsya-1160841594.html
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В Крыму температура воздуха опустится до -7 градусов: погода 9 ноября

В Крыму 9 ноября от -7 до +12 градусов и без осадков

00:01 09.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Петров / Перейти в фотобанкСнег в горах
Снег в горах - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Сергей Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. В горах гололедица. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на южном побережье до +4 градусов, днем +7…+12 градусов, в горах ночью -5…-7, днем 0…+4 градуса", – уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров опустятся до 0...+3, днем потеплеет до +12 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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