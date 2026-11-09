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В Крыму обновляют ассоциацию врачей: что изменится

В Крыму обновляют ассоциацию врачей: что изменится - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Крыму обновляют ассоциацию врачей: что изменится

До конца 2026 года будет обновлена Крымская ассоциация врачей. В частности, будет принят новый вариант устава, направленный на усиление правовой поддержки... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T08:44

2026-11-09T08:44

2026-11-09T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. До конца 2026 года будет обновлена Крымская ассоциация врачей. В частности, будет принят новый вариант устава, направленный на усиление правовой поддержки медицинских работников, сообщил главный внештатный специалист-кардиолог минздрава, заведующий кардиологическим диспансером РКБ им. Семашко, член Общественной палаты Крыма Валерий Садовой в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, был разработан порядок деятельности: защита медика на этапе досудебного улаживания споров, представление его интересов в суде, и в случае доказательства вины – страхование ответственности деятельности медика.Садовой рассказал, что Крымская ассоциация врачей создана в 2014 году, в нее входят порядка пяти тысяч человек. Сейчас организация требует обновления."Мы начали с того, что обновили устав. Расширили положение об ассоциации – теперь в нее будут входить не только врачи, но и юристы. В ближайшее время мы планируем собрать конференцию, на которой будет избрано правление, принят новый вариант устава, он проходит согласование в Минюсте", – отметил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РК.Планируется, что обновленная ассоциация с новым уставом начнет свою деятельность до конца 2026 года.В таких случаях, по его словам, идет дискредитация как одного отдельно взятого врача, так и всей системы здравоохранения в целом. Но не все дела заканчиваются признанием вины врача, и ради того, чтобы разбирательства были справедливыми, и задуманы изменения в деятельности ассоциации, отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какой юридической защите нуждаются медикиКрымчанам на полгода продлили срок действия документов об инвалидностиВ Крыму медработникам вручили госнаграды и премии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма