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В Крыму меняют географию и структуру посевных площадей – что задумали

В Крыму меняют географию и структуру посевных площадей – что задумали - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Крыму меняют географию и структуру посевных площадей – что задумали

В Крыму в ходе осенней посевной меняют географию и структуру посевных площадей в стратегических целях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T07:28

2026-11-09T07:28

2026-11-09T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ходе осенней посевной меняют географию и структуру посевных площадей в стратегических целях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."География меняется, культура производства меняется. И самое главное: после этого года, после закрытия портов и всего остального будет меняться конъюнктура в принципе зернового рынка и рынка технических культур, и мы должны выращивать те культуры, которые в России выращиваются со сложностями, типа льна, кориандра, рапса, чего-то еще. Мы реально это можем", – сказал Кратюк.Именно для этой цели, по словам министра, в ходе нынешней осенней кампании не будут делать героических подвигов ради увеличенных посевов, а сосредоточатся на нужных объемах зерновых и оставят часть полей с "законсервированной" в почве влагой ждать весны и яровых технических культур – более маржинальных и востребованных.Он отметил, что площади под озимыми даже в этом случае будут очень велики – свыше 450 тысяч гектаров."То есть, все равно это будет очень большой объем", – отметил министр.При этом такой подход позволит аграриям сэкономить деньги на посевной и подготовиться к весне с четким планом действий и запасом времени на приобретение семян технических культур, добавил Кратюк."И когда уже пойдет реализация зерна этого года, у предприятий будет финансовый буфер для того, чтобы это спокойно сделать. Вот такие планы сейчас", – отметил глава Минсельхоза Крыма.Кратюк подчеркнул, что подобные решения, касающиеся географии и структуры посевных полей он принимает не сам, а исключительно по итогам встреч с аграриями и обсуждения проблем и их решений."За последние два месяца было шесть больших встреч, из которых на двух из них было более 300 человек. Все, что я говорю, это не просто мои там мысли и решения – это то, что выкристаллизовывается из диалога с ними. То есть, мы реально видим проблемы и слышим, что говорят аграрии. Это диалог профессионалов, синергия и мнение не только мое", – резюмировал министр.Ранее Кратюк заявил, что Крым будет отказываться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - экспертВ Крыму следует выращивать дефицитные для материка культуры - министр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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