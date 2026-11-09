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В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса
В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса
В Крыму еще 70 ветеранов СВО, их родные и близкие изучили основы предпринимательства в рамках шестого потока программы "СВОе дело", который завершился в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T17:38
2026-11-09T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму еще 70 ветеранов СВО, их родные и близкие изучили основы предпринимательства в рамках шестого потока программы "СВОе дело", который завершился в регионе. Об этом сообщили в Центре "Мой бизнес" в Симферополе.Отмечено, что организаторами обучения выступил Центр "Мой бизнес" Республики Крым при поддержке республиканского филиала Госфонда "Защитники Отечества".За три года действия программы свыше 300 ветеранов специальной военной операции и их семей открыли бизнес в Крыму. Среди реализованных идей – мастерские, фермы, цветочные магазины и юридические консультации, уточнили в пресс-службе центра.В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО, сообщал ранее руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб. В июне он же заявлял о 230 ветеранах СВО, которые прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.Также сообщалось, что в сфере образования России создаются новые возможности для участников СВО. С этого года им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны СВО получают бесплатные образовательные бизнес-курсыУчастники СВО открывают бизнес в разныx отрасляx - экспертПродолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
участники сво, помощь бойцам сво, предпринимательство, крым, новости крыма
В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса

В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их близкие изучили основы предпринимательства

17:38 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . РИАВ Крыму в стратегической сессии "СВОе дело" участвовали порядка 300 человек
В Крыму в стратегической сессии СВОе дело участвовали порядка 300 человек - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . РИА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму еще 70 ветеранов СВО, их родные и близкие изучили основы предпринимательства в рамках шестого потока программы "СВОе дело", который завершился в регионе. Об этом сообщили в Центре "Мой бизнес" в Симферополе.

"В Крыму завершился шестой поток программы "СВОе дело". За полтора месяца 70 ветеранов СВО и члены их семей изучили основы предпринимательства, меры государственной поддержки и проработали индивидуальные планы развития", – говорится в сообщении.

Отмечено, что организаторами обучения выступил Центр "Мой бизнес" Республики Крым при поддержке республиканского филиала Госфонда "Защитники Отечества".
За три года действия программы свыше 300 ветеранов специальной военной операции и их семей открыли бизнес в Крыму. Среди реализованных идей – мастерские, фермы, цветочные магазины и юридические консультации, уточнили в пресс-службе центра.
В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО, сообщал ранее руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб. В июне он же заявлял о 230 ветеранах СВО, которые прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.
Также сообщалось, что в сфере образования России создаются новые возможности для участников СВО. С этого года им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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