https://crimea.ria.ru/20261109/v-krymu-esche-70-veteranov-svo-i-ikh-semi--izuchili-osnovy-biznesa-1160894146.html

В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса

В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса - РИА Новости Крым, 09.11.2026

В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса

В Крыму еще 70 ветеранов СВО, их родные и близкие изучили основы предпринимательства в рамках шестого потока программы "СВОе дело", который завершился в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T17:38

2026-11-09T17:38

2026-11-09T17:38

участники сво

помощь бойцам сво

предпринимательство

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1f/1150587307_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_23a5f8edc5a16fe8c35ff3ccf4c66132.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму еще 70 ветеранов СВО, их родные и близкие изучили основы предпринимательства в рамках шестого потока программы "СВОе дело", который завершился в регионе. Об этом сообщили в Центре "Мой бизнес" в Симферополе.Отмечено, что организаторами обучения выступил Центр "Мой бизнес" Республики Крым при поддержке республиканского филиала Госфонда "Защитники Отечества".За три года действия программы свыше 300 ветеранов специальной военной операции и их семей открыли бизнес в Крыму. Среди реализованных идей – мастерские, фермы, цветочные магазины и юридические консультации, уточнили в пресс-службе центра.В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО, сообщал ранее руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб. В июне он же заявлял о 230 ветеранах СВО, которые прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.Также сообщалось, что в сфере образования России создаются новые возможности для участников СВО. С этого года им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны СВО получают бесплатные образовательные бизнес-курсыУчастники СВО открывают бизнес в разныx отрасляx - экспертПродолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

участники сво, помощь бойцам сво, предпринимательство, крым, новости крыма