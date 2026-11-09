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В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков
В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков
В Феодосии во вторник днем без воды останутся жители порядка 40 улиц и переулков. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T18:52
2026-11-09T18:52
феодосия
вода
новости крыма
водоснабжение
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник днем без воды останутся жители порядка 40 улиц и переулков. Об этом предупредили в администрации города.Также уточняется перечень улиц и переулков, жители которых временно останутся без воды: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, булвар Старшинова, Дмитрия Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Суворовская, Седова, Федько, Строительная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Клубная, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Калинина, 3-го Интернационала, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная переулки Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Колхозный, пр. Айвазовского, п. Северный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергииКотельные в Севастополе обеспечат резервным питаниемПо всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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феодосия, вода, новости крыма, водоснабжение, вода в крыму
В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков

В Феодосии 10 ноября без воды временно останутся жители почти 40 улиц и переулков – список

18:52 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник днем без воды останутся жители порядка 40 улиц и переулков. Об этом предупредили в администрации города.
"10 ноября в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии с 09:00 ориентировочно до 18:00 будет ограничено водоснабжение <…> Просим сделать запас воды", – сказано в сообщении.
Также уточняется перечень улиц и переулков, жители которых временно останутся без воды: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, булвар Старшинова, Дмитрия Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Суворовская, Седова, Федько, Строительная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Клубная, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Калинина, 3-го Интернационала, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, Железнодорожная переулки Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Колхозный, пр. Айвазовского, п. Северный.
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ФеодосияВодаНовости КрымаВодоснабжениеВода в Крыму
 
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