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В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение - РИА Новости Крым, 09.11.2026
В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
В Алуште с понедельника, 9 ноября, ограничено движение транспорта по мосту через реку Улу-Узень. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, сообщили РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T18:38
2026-11-09T18:38
2026-11-09T18:38
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ремонт и строительство дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште с понедельника, 9 ноября, ограничено движение транспорта по мосту через реку Улу-Узень. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, сообщили в министерстве транспорта Крыма.Будут проводиться капитальный ремонт искусственных сооружений и восстановление прилегающих участков. Работы стартовали 9 ноября, уточнили в министерстве.Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты" по состоянию на 18:15, движение на указанном участке уже затруднено – как в сторону кольца, где расположен автовокзал Алушты, так и в обратном направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: рухнувшая газовая труба перекрыла дорогу на севере полуостроваИз-за съемок фильма в Ялте перекроют несколько улицВ Севастополе изменили схему движения на некоторых улицах
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алушта, ремонт и строительство дорог, новости крыма, мост, транспорт
В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
В Алуште стартовали ремонтные работы на мосту через реку Улу-Узень