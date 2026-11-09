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Умер лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Умер лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий
Умер лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Умер лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий
Основатель, бессменный лидер и вокалист рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил рок-музыкант, поэт и композитор... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T10:42
2026-11-09T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Основатель, бессменный лидер и вокалист рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил рок-музыкант, поэт и композитор Гарик Сукачев.Александр Чернецкий родился в 1966 году в Харькове. Начинал заниматься музыкой в 1983 году, когда вместе с двоюродным братом организовывал школьную группу "Карбонарии". Группа распалась через полтора года. Вскоре Чернецкий, учась в техникуме, собрал новую группу "Рок-фронт", которая впоследствии сменила название на "Разные люди".В начале 1990-х годов у Чернецкого обострилась болезнь Бехтерева – хроническое системное заболевание суставов. Друзья-музыканты устраивали благотворительные концерты, чтобы помочь ему с лечением. Чернецкий перенес ряд операций. В конце 90-х годов по приглашению друзей переехал с семьей в Санкт-Петербург и собрал новый состав группы, в которой играл в том числе лидер группы "Чиж &amp; Co" Сергей Чиграков.В 2004 году во время так называемой "оранжевой революции" на Украине отказался выступить на Майдане. В 2013 году выступил против Евромайдана и курса Украины на интеграцию с Евросоюзом, поддерживал жителей Донбасса, подвергнувшегося вооруженной агрессии киевского режима. Вместе с группой записал рок-гимн 200-й бригады Северного флота. После начала специальной военной операции продолжал поддерживать Россию и жителей исторических территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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музыка, утраты, россия, новости
Умер лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий

Лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий умер в возрасте 60 лет

10:42 09.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер группы "Разные люди" Александр Чернецкий
Лидер группы Разные люди Александр Чернецкий - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Основатель, бессменный лидер и вокалист рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил рок-музыкант, поэт и композитор Гарик Сукачев.
"Пришли печальные новости. Скончался замечательный музыкант, лидер группы "Разные люди" Александр Чернецкий. Светлая память!", - написал артист на своей странице в VK.
Александр Чернецкий родился в 1966 году в Харькове. Начинал заниматься музыкой в 1983 году, когда вместе с двоюродным братом организовывал школьную группу "Карбонарии". Группа распалась через полтора года. Вскоре Чернецкий, учась в техникуме, собрал новую группу "Рок-фронт", которая впоследствии сменила название на "Разные люди".
В начале 1990-х годов у Чернецкого обострилась болезнь Бехтерева – хроническое системное заболевание суставов. Друзья-музыканты устраивали благотворительные концерты, чтобы помочь ему с лечением. Чернецкий перенес ряд операций. В конце 90-х годов по приглашению друзей переехал с семьей в Санкт-Петербург и собрал новый состав группы, в которой играл в том числе лидер группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков.
В 2004 году во время так называемой "оранжевой революции" на Украине отказался выступить на Майдане. В 2013 году выступил против Евромайдана и курса Украины на интеграцию с Евросоюзом, поддерживал жителей Донбасса, подвергнувшегося вооруженной агрессии киевского режима. Вместе с группой записал рок-гимн 200-й бригады Северного флота. После начала специальной военной операции продолжал поддерживать Россию и жителей исторических территорий.
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