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Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России
Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России
В отношении семи выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья прекращено гражданство России. Установлено, что их действия создавали угрозу... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T11:20
2026-11-09T11:20
2026-11-09T11:20
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
россия
мигранты
ирина волк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В отношении семи выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья прекращено гражданство России. Установлено, что их действия создавали угрозу национальной безопасности страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.По ее информации, принято решение о прекращении гражданства, в сентябре 2026 года указанные лица выехали за пределы России.Аналогичные решения приняты в отношении еще пяти человек – жителей Тамбовской, Тверской и Ивановской областей, Забайкальского и Пермского краев. Один из граждан призывал трудовых мигрантов отстаивать интересы силой, а позже по обвинению в хулиганстве, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия попал в колонию. Еще один злоумышленник был причастен к экономическим преступлениям с использованием банковских карт несовершеннолетних.За восемь месяцев 2026 года в отношении более 260 тысяч мигрантов принято решение о запрете въезда в Россию. Выдворено из страны более 63 тысяч иностранцев с начала года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступленийТри тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 днейВ Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, мигранты, ирина волк, новости
Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России
Семь выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья лишили гражданства России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В отношении семи выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья прекращено гражданство России. Установлено, что их действия создавали угрозу национальной безопасности страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.
"Двое из них, мужчина и женщина, жили в Республике Хакасия. Российское гражданство они получили в упрощенном порядке еще в 2007 году. Спустя почти 20 лет выяснилось, что в своем окружении они допускали националистические высказывания, а детям прививали национальную ненависть", - написала Волк.
По ее информации, принято решение о прекращении гражданства, в сентябре 2026 года указанные лица выехали за пределы России.
Аналогичные решения приняты в отношении еще пяти человек – жителей Тамбовской, Тверской и Ивановской областей, Забайкальского и Пермского краев. Один из граждан призывал трудовых мигрантов отстаивать интересы силой, а позже по обвинению в хулиганстве, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия попал в колонию. Еще один злоумышленник был причастен к экономическим преступлениям с использованием банковских карт несовершеннолетних.
"МВД России во взаимодействии с другими ведомствами продолжает мероприятия, направленные на обеспечение политической и социальной стабильности в обществе", - подчеркнула Волк.
За восемь месяцев 2026 года в отношении более 260 тысяч мигрантов принято решение
о запрете въезда в Россию. Выдворено из страны более 63 тысяч иностранцев с начала года.
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