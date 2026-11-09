https://crimea.ria.ru/20261109/ugroza-natsbezopasnosti-sem-chelovek-lishili-grazhdanstva-rossii-1160888220.html

Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России

Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России

В отношении семи выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья прекращено гражданство России. Установлено, что их действия создавали угрозу... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T11:20

2026-11-09T11:20

2026-11-09T11:20

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

россия

мигранты

ирина волк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В отношении семи выходцев из Центрально-Азиатского региона и Закавказья прекращено гражданство России. Установлено, что их действия создавали угрозу национальной безопасности страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.По ее информации, принято решение о прекращении гражданства, в сентябре 2026 года указанные лица выехали за пределы России.Аналогичные решения приняты в отношении еще пяти человек – жителей Тамбовской, Тверской и Ивановской областей, Забайкальского и Пермского краев. Один из граждан призывал трудовых мигрантов отстаивать интересы силой, а позже по обвинению в хулиганстве, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия попал в колонию. Еще один злоумышленник был причастен к экономическим преступлениям с использованием банковских карт несовершеннолетних.За восемь месяцев 2026 года в отношении более 260 тысяч мигрантов принято решение о запрете въезда в Россию. Выдворено из страны более 63 тысяч иностранцев с начала года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на 40% уменьшилось число совершенных иностранцами преступленийТри тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 днейВ Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, мигранты, ирина волк, новости