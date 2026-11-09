https://crimea.ria.ru/20261109/udary-po-ukraine-razbity-zavod-bpla-i-chetyre-elektropodstantsii-1160883364.html

Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции

Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции

Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T09:00

2026-11-09T09:00

2026-11-09T09:00

удары по украине

украина

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены электроподстанции в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях и тяговая электроподстанция в Винницкой области.Также в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежиБлэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентовВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф