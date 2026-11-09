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Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции
Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции
Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удары по заводу, производящему беспилотники для ВСУ, и четырем электроподстанциям на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены электроподстанции в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях и тяговая электроподстанция в Винницкой области.Также в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежиБлэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентовВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине
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удары по украине, украина, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции
Удары по Украине - российские военные разбили завод беспилотников и 4 электроподстанции