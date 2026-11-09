https://crimea.ria.ru/20261109/udarili-dronom-sotrudnik-zaes-pogib-po-doroge-na-rabotu-1160897868.html

Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу

Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу

В понедельник утром в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб сотрудник Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T14:16

2026-11-09T14:16

2026-11-09T14:16

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новости сво

атаки всу

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/06/1125710191_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b4e486b10cd5843e1f24e5115f105c3f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник утром в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб сотрудник Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.В пресс-службе рассказали, что мужчина ехал на свою смену.Подчеркивается, что атаки, уносящие жизни сотрудников АЭС, являются ударами по людям, которые обеспечивают ядерную безопасность.В начале ноября, сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю. Также 30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фономДрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобусаЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости сво, атаки всу, новости