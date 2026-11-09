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Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу
Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу
В понедельник утром в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб сотрудник Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T14:16
2026-11-09T14:16
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник утром в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб сотрудник Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.В пресс-службе рассказали, что мужчина ехал на свою смену.Подчеркивается, что атаки, уносящие жизни сотрудников АЭС, являются ударами по людям, которые обеспечивают ядерную безопасность.В начале ноября, сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю. Также 30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фономДрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобусаЗа три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости сво, атаки всу, новости
Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу

Сотрудник ЗАЭС погиб в Энергодаре в результате украинской атаки

14:16 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник утром в результате атаки ВСУ по дороге на работу погиб сотрудник Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"Сегодня утром по дороге на работу погиб наш коллега - электрослесарь Запорожской АЭС. Автомобиль, в котором он ехал, был атакован дроном ВСУ. От полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что мужчина ехал на свою смену.
Подчеркивается, что атаки, уносящие жизни сотрудников АЭС, являются ударами по людям, которые обеспечивают ядерную безопасность.
В начале ноября, сотрудница Запорожской АЭС и еще один мирный житель погибли при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю. Также 30 октября в результате беспилотной атаки ВСУ погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьНовости СВОАтаки ВСУНовости
 
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