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Ученые обнаружили 52 невидимые ранее галактики
Ученые обнаружили 52 невидимые ранее галактики - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Ученые обнаружили 52 невидимые ранее галактики
52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа обнаружила с помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама международная группа астрономов. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа обнаружила с помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама международная группа астрономов. Об этом пишет РИА Новости.Согласно информации чилийского научного центра изучения галактик, раньше поиски в в основном были сосредоточены на галактиках, которые ярко светятся в оптическом или инфракрасном диапазоне, поскольку в них активно рождаются новые звезды. Поэтому системы, в которых звезды рождаются менее интенсивно, оставались невидимыми.Благодаря этому методу получилось увидеть галактики, находящиеся в стадии перехода к неактивному состоянию.По данным ученых, запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что говорит об их большом потенциале для звездообразования. Но часть найденных систем почти не образует звезд. Как полагают исследователи, это может быть связано с тем, что рождающиеся звезды нагревают газ, лишая его возможности сжиматься и давать жизнь новым светилам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километровРоссия и Китай начинают совместную марсианскую миссиюГрозит ли Земле попадание в черную дыру
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космос, наука и технологии, новости, в мире
Ученые обнаружили 52 невидимые ранее галактики
Ученые в Чили обнаружили 52 невидимые ранее галактики
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа обнаружила с помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама международная группа астрономов. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации чилийского научного центра изучения галактик, раньше поиски в в основном были сосредоточены на галактиках, которые ярко светятся в оптическом или инфракрасном диапазоне, поскольку в них активно рождаются новые звезды. Поэтому системы, в которых звезды рождаются менее интенсивно, оставались невидимыми.
"Чилийские ученые решили искать не свет, а холодный газ, из которого рождаются звезды. С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама они отслеживали сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, которые выдают присутствие таких газовых облаков, а также проанализировали спектральные данные, которые обычно упускают из виду", – говорится в сообщении.
Благодаря этому методу получилось увидеть галактики, находящиеся в стадии перехода к неактивному состоянию.
По данным ученых, запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что говорит об их большом потенциале для звездообразования. Но часть найденных систем почти не образует звезд. Как полагают исследователи, это может быть связано с тем, что рождающиеся звезды нагревают газ, лишая его возможности сжиматься и давать жизнь новым светилам.
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