https://crimea.ria.ru/20261109/uchastniki-polyan-protesta-v-yalte-poluchat-zemlyu-po-novomu-genplanu-1160900713.html

Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплану

Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплану - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплану

Благодаря утвержденному новому генеральному плану Ялты удастся начать активнее решать вопрос с выделением земельных участков жителям так называемых полян... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T18:21

2026-11-09T18:21

2026-11-09T18:21

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Участники "полян протеста" в Ялте получат землю Участники "полян протеста" в Ялте получат землю audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Благодаря утвержденному новому генеральному плану Ялты удастся начать активнее решать вопрос с выделением земельных участков жителям так называемых полян протеста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.По его словам, немаловажным фактором при утверждении генплана было учесть так называемые поляны протеста, "которые с 2018 года были в неурегулированных территориях".Это позволит запустить, наконец, процесс выделения земельных участков участникам "полян протеста" в Ялте, добавил он."На следующих этапах мы будем проводить работу по выделению земельных участков льготникам, малоимущим гражданам, которые давно стоят у нас в очереди и, соответственно, эту графу будем тоже закрывать, предоставлять жителям земельные участки", – резюмировал он.Ранее председатель госкомитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев рассказывал, как идет процесс выделения земельных участков участникам так называемых "полян протеста" в Симферополе и Симферопольском районе.При этом отмечал, что эти же вопросы на Южном берегу Крыма решить значительно сложнее, поскольку "только по одной Большой Ялте тринадцать "полян протеста", и из-за отсутствия свободных земель их некуда будет передвигать и предлагать какие-то альтернативные земельные наделы".В министерстве имущественных и земельных отношений Крыма ранее заявляли, что после принятия генеральных планов Ялты и Алушты этот вопрос сдвинется с мертвой точки, и земельные участки для удовлетворения потребностей льготных категорий граждан начнут формироваться активнее."Поляны протеста" – территории в Крыму, самовольно занятые в годы нахождения полуострова в составе Украины гражданами, преимущественно потомками депортированных из Крыма в поствоенные годы крымскими татарами, требующими от властей выделить им эти земельные участки в собственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте начали восстанавливать подпорные стены и расчищать русла рекБолее 5% СНТ Крыма не имеют правоустанавливающих документовСистема гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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