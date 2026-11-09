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Студент-иностранец пытался провезти радиоактивные камни в Россию
Студент-иностранец пытался провезти радиоактивные камни в Россию - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Студент-иностранец пытался провезти радиоактивные камни в Россию
Иностранный студент пытался провезти в Россию через аэропорт Пулково природные минералы с содержанием радия-226 для вузовского проекта. Радиационный фон камней... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T13:46
2026-11-09T13:46
2026-11-09T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Иностранный студент пытался провезти в Россию через аэропорт Пулково природные минералы с содержанием радия-226 для вузовского проекта. Радиационный фон камней в 16 раз превышал допустимую для человека норму. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.Как рассказали в ведомстве, в аэропорту таможенники обнаружили радиоактивные природные минералы общим весом 450 граммов в багаже 43-летнего иностранца, прибывшего из одной из стран Африки транзитом через Стамбул.Иностранец пояснил, что проходит обучение в одном из университетов Санкт‑Петербурга, и привез образцы минералов для подготовки выпускного проекта.Возбуждено административное дело. Минералы изъяты и переданы специализированной организации для утилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пытался вывезти за границу 111 клыков кашалотаРадиоактивные часы нашли в посылке из Израиля в МосквуКонтрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
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федеральная таможенная служба россии (фтс), санкт-петербург, новости, радиация
Студент-иностранец пытался провезти радиоактивные камни в Россию
Иностранец пытался провезти из Африки в РФ радиоактивные минералы для вузовского проекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Иностранный студент пытался провезти в Россию через аэропорт Пулково природные минералы с содержанием радия-226 для вузовского проекта. Радиационный фон камней в 16 раз превышал допустимую для человека норму. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Как рассказали в ведомстве, в аэропорту таможенники обнаружили радиоактивные природные минералы общим весом 450 граммов в багаже 43-летнего иностранца, прибывшего из одной из стран Африки транзитом через Стамбул.
В найденных у мужчины камнях обнаружили радионуклид радий-226. Мощность дозы гамма‑излучения на поверхности пакета составила 8,19 микрозиверт в час. Это в 16 раз больше верхнего безопасного для человека предела излучения.
Иностранец пояснил, что проходит обучение в одном из университетов Санкт‑Петербурга, и привез образцы минералов для подготовки выпускного проекта.
Возбуждено административное дело. Минералы изъяты и переданы специализированной организации для утилизации.
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