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Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану
Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану
В Ялте в соответствии с новым утвержденным генпланом построят около 1 млн кв. метров жилья до 2035 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T15:08
2026-11-09T15:08
2026-11-09T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте в соответствии с новым утвержденным генпланом построят около 1 млн кв. метров жилья до 2035 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Анатолий Савельев.По словам Савельева, в рамках нового генерального плана Ялты в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина об улучшении жилищных условий граждан определены зоны под строительство многоквартирных жилых домов.Он уточнил что основные зоны, определенные под такую застройку – это 10-й микрорайон, а также территории в Алупке и Кореизе.На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощиВ конце октября врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила, что депутаты на очередной сессии горсовета утвердили обновленный генплан города. Она отметила, что в основу документа лег Генплан-2018, который привели в соответствие с изменениями федерального и республиканского законодательств и актуальными задачами развития Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииВ едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплануРазработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
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Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану
В Ялте в соответствии с новым генпланом построят около 1 млн кв. метров жилья до 2035 года