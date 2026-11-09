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Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану
Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану
В Ялте в соответствии с новым утвержденным генпланом построят около 1 млн кв. метров жилья до 2035 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T15:08
2026-11-09T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте в соответствии с новым утвержденным генпланом построят около 1 млн кв. метров жилья до 2035 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Анатолий Савельев.По словам Савельева, в рамках нового генерального плана Ялты в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина об улучшении жилищных условий граждан определены зоны под строительство многоквартирных жилых домов.Он уточнил что основные зоны, определенные под такую застройку – это 10-й микрорайон, а также территории в Алупке и Кореизе.На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощиВ конце октября врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила, что депутаты на очередной сессии горсовета утвердили обновленный генплан города. Она отметила, что в основу документа лег Генплан-2018, который привели в соответствие с изменениями федерального и республиканского законодательств и актуальными задачами развития Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрацииВ едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплануРазработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
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96
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ялта, генплан ялты, крым, новости крыма, строительство, администрация ялты
Сколько нового жилья построят в Ялте по новому генплану

В Ялте в соответствии с новым генпланом построят около 1 млн кв. метров жилья до 2035 года

15:08 09.11.2026
 
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКСВид на Ялту
Вид на Ялту
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте в соответствии с новым утвержденным генпланом построят около 1 млн кв. метров жилья до 2035 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Анатолий Савельев.
По словам Савельева, в рамках нового генерального плана Ялты в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина об улучшении жилищных условий граждан определены зоны под строительство многоквартирных жилых домов.
"В целом у нас предусмотрено в районе миллиона квадратных метров жилья до 2035 года", – сказал Савельев.
Он уточнил что основные зоны, определенные под такую застройку – это 10-й микрорайон, а также территории в Алупке и Кореизе.
"Эти зоны связаны с вышестоящим документом – это схема территориального планирования Республики Крым", – отметил Савельев.
На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи
В конце октября врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила, что депутаты на очередной сессии горсовета утвердили обновленный генплан города. Она отметила, что в основу документа лег Генплан-2018, который привели в соответствие с изменениями федерального и республиканского законодательств и актуальными задачами развития Ялты.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Ялте нужен новый генплан: глава администрации
В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану
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ЯлтаГенплан ЯлтыКрымНовости КрымаСтроительствоАдминистрация Ялты
 
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