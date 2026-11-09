https://crimea.ria.ru/20261109/sinkhronistka-mariya-shurochkina-popala-v-reanimatsiyu-s-ozhogami-posle-pozhara-1160890438.html

Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара

Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала в результате пожара в Москве, сейчас она находится в ожоговой реанимации в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T12:00

2026-11-09T12:00

2026-11-09T12:00

спорт

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пожар

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала в результате пожара в Москве, сейчас она находится в ожоговой реанимации в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщают Федерация водных видов спорта России, а также агентство РИА Новости.РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского сообщает, что Шурочкина находится в ожоговой реанимации.По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в доме на улице Багрицкого, в результате которого пострадала спортсменка, поступил в воскресенье в 22:30.В квартире загорелись личные вещи и мебель. Пострадал один человек. Пожар был потушен в 22:48, рассказали в ведомстве.Мария Шурочкина родилась в 1995 году в Москве. Отец Марии – певец и продюсер Владимир Шурочкин, старшая сестра – певица Анна Шурочкина, известная под творческим псевдонимом Нюша.С семи лет начала заниматься синхронным плаванием. С 2013 года входила в состав сборной России по данному виду спорта. Дважды выигрывала "золото" Олимпийских игр: в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021 году в Токио.Шурочкина является многократной чемпионкой мира и Европы в различных видах программы, заслуженным мастером спорта РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, происшествия, пожар, москва, новости