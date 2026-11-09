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Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара
Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала в результате пожара в Москве, сейчас она находится в ожоговой реанимации в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T12:00
2026-11-09T12:00
2026-11-09T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала в результате пожара в Москве, сейчас она находится в ожоговой реанимации в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщают Федерация водных видов спорта России, а также агентство РИА Новости.РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского сообщает, что Шурочкина находится в ожоговой реанимации.По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в доме на улице Багрицкого, в результате которого пострадала спортсменка, поступил в воскресенье в 22:30.В квартире загорелись личные вещи и мебель. Пострадал один человек. Пожар был потушен в 22:48, рассказали в ведомстве.Мария Шурочкина родилась в 1995 году в Москве. Отец Марии – певец и продюсер Владимир Шурочкин, старшая сестра – певица Анна Шурочкина, известная под творческим псевдонимом Нюша.С семи лет начала заниматься синхронным плаванием. С 2013 года входила в состав сборной России по данному виду спорта. Дважды выигрывала "золото" Олимпийских игр: в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021 году в Токио.Шурочкина является многократной чемпионкой мира и Европы в различных видах программы, заслуженным мастером спорта РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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спорт, происшествия, пожар, москва, новости
Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара
Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации с ожогами после пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала в результате пожара в Москве, сейчас она находится в ожоговой реанимации в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщают Федерация водных видов спорта России, а также агентство РИА Новости.
"Федерация водных видов спорта России в курсе о госпитализации двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после происшествия, в результате которого она получила ожоги. Представители Федерации связались с больницей и родственниками Марии, выразили готовность оказать необходимую поддержку", - говорится в сообщении в Telegram-канале федерации.
РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского сообщает, что Шурочкина находится в ожоговой реанимации.
По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в доме на улице Багрицкого, в результате которого пострадала спортсменка, поступил в воскресенье в 22:30.
В квартире загорелись личные вещи и мебель. Пострадал один человек. Пожар был потушен в 22:48, рассказали в ведомстве.
Мария Шурочкина родилась в 1995 году в Москве. Отец Марии – певец и продюсер Владимир Шурочкин, старшая сестра – певица Анна Шурочкина, известная под творческим псевдонимом Нюша.
С семи лет начала заниматься синхронным плаванием. С 2013 года входила в состав сборной России по данному виду спорта. Дважды выигрывала "золото" Олимпийских игр: в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021 году в Токио.
Шурочкина является многократной чемпионкой мира и Европы в различных видах программы, заслуженным мастером спорта РФ.
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