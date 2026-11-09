https://crimea.ria.ru/20261109/sevastopol-poluchaet-tolko-50-neobkhodimogo-obema-elektroenergii-1160902424.html

Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии

Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии

Ситуация с энергоснабжением в Севастополе по-прежнему тяжелая, город получает лишь половину от необходимого объема электроэнергии. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T14:58

2026-11-09T14:58

2026-11-09T14:58

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением в Севастополе по-прежнему тяжелая, город получает лишь половину от необходимого объема электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя.По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения за пределами Крымского полуострова идут круглосуточно.Как отметил Развожаев, в ближайшее время завершится резервирование запасных источников питания для котельных.Также в ближайшее время должны поступить генераторы для обеспечения стабильным электроснабжением общеобразовательных школ.В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением КрымаВ Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельныеПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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