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Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии
Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии
Ситуация с энергоснабжением в Севастополе по-прежнему тяжелая, город получает лишь половину от необходимого объема электроэнергии. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T14:58
2026-11-09T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением в Севастополе по-прежнему тяжелая, город получает лишь половину от необходимого объема электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя.По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения за пределами Крымского полуострова идут круглосуточно.Как отметил Развожаев, в ближайшее время завершится резервирование запасных источников питания для котельных.Также в ближайшее время должны поступить генераторы для обеспечения стабильным электроснабжением общеобразовательных школ.В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением КрымаВ Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельныеПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломок
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму
Севастополь получает только 50% необходимого объема электроэнергии

Севастополь получает только половину от необходимого объема электроэнергии – власти

14:58 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваНовые деревья пока стоят без листьев.
Новые деревья пока стоят без листьев. - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением в Севастополе по-прежнему тяжелая, город получает лишь половину от необходимого объема электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства Севастополя.
"Ситуация с электроснабжением продолжает оставаться тяжелой. Сейчас у нас где-то 50% по промышленному питанию от необходимого объема", – сказал Развожаев.
По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения за пределами Крымского полуострова идут круглосуточно.
Как отметил Развожаев, в ближайшее время завершится резервирование запасных источников питания для котельных.
"Соответствующее оборудование в ближайшее время в городе появится и будет подключено, но, к сожалению, еще некоторое время для этого потребуется. Тепло – в приоритете из того, что сегодня подается", - указал руководитель региона.
Также в ближайшее время должны поступить генераторы для обеспечения стабильным электроснабжением общеобразовательных школ.

"В течение этой недели, может быть, в начале следующей (недели) объекты образования мы полностью зарезервируем. В случае отсутствия промышленного питания они будут переведены на резервные источники снабжения", - сказал Развожаев и добавил, что нестабильная ситуация с энергоснабжением в ближайшее время сохранится.

В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в Крыму
 
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