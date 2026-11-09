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Российская спутниковая система "Рассвет": как она защищена

Российская спутниковая система "Рассвет": как она защищена - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Российская спутниковая система "Рассвет": как она защищена

Российская спутниковая система "Рассвет" полностью защищена от физического, политического и экономического воздействия извне. Об этом заявил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T10:48

2026-11-09T10:48

2026-11-09T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российская спутниковая система "Рассвет" полностью защищена от физического, политического и экономического воздействия извне. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.Он также пригласил делегации стран Содружества в Москву для демонстрации системы "Рассвет".Кроме того, в ходе выступления секретарь российского Совбеза затронул тему украинского конфликта. По словам Шойгу, похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а никак не к миру.Он назвал позицию европейских стран, которые продолжают финансовую, военную и политическую поддержку Киева, непримиримой и откровенно неразумной.Низкоорбитальная спутниковая система "Рассвет" разработана частной российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440". Система предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку Земли. Космические аппараты спутниковой группировки "Рассвет" располагаются на околоземной орбите высотой 800 км, каждый оснащен терминалами лазерной связи.В марте 2026 года компания "Бюро 1440" вывела на орбиту 16 спутников "Рассвет". Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.В июне во время встречи с военнослужащими президент РФ Владимир Путин отметил, что "Рассвет" ничем не уступает американской системе Starlink и, может быть, даже в чем-то превосходит ее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, связь, сергей шойгу, новости сво, снг