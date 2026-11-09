https://crimea.ria.ru/20261109/rossiya-predlozhila-sformirovat-rezervy-prodovolstvennykh-i-energeticheskikh-resursov-1160909365.html

Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов

Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов

Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T20:11

2026-11-09T20:11

2026-11-09T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут оказывать помощь населению стран в случае обстоятельств чрезвычайного характера, пишет МИД РФ со ссылкой на пресс-службу Национального центра "Россия".По его словам, речь идет о создании региональных хабов в ключевых логистических узлах, где будут размещены жизненно важные резервы, в первую очередь – продовольственные и энергетические ресурсы, критические материалы, медикаменты, предметы первой необходимости.Об инициативе было заявлено в раках XIV встречи секретарей Советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло под председательством Шойгу в понедельник, 9 ноября, в Национальном центре "Россия". Участники обсудили актуальные вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ, подвели итоги Международной недели "Народы России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, брикс, шос