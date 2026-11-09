Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261109/rossiya-predlozhila-sformirovat-rezervy-prodovolstvennykh-i-energeticheskikh-resursov-1160909365.html
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T20:11
2026-11-09T20:11
новости
россия
брикс
шос
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111140/56/1111405680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e0fa84292e1724124c246ad2cd55551.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут оказывать помощь населению стран в случае обстоятельств чрезвычайного характера, пишет МИД РФ со ссылкой на пресс-службу Национального центра "Россия".По его словам, речь идет о создании региональных хабов в ключевых логистических узлах, где будут размещены жизненно важные резервы, в первую очередь – продовольственные и энергетические ресурсы, критические материалы, медикаменты, предметы первой необходимости.Об инициативе было заявлено в раках XIV встречи секретарей Советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло под председательством Шойгу в понедельник, 9 ноября, в Национальном центре "Россия". Участники обсудили актуальные вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ, подвели итоги Международной недели "Народы России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111140/56/1111405680_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_8cf782e1f1aab66f825b413e23d85539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, брикс, шос
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов

Россия предложила сформировать жизненно важные резервы в рамках БРИКС и ШОС

20:11 09.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут оказывать помощь населению стран в случае обстоятельств чрезвычайного характера, пишет МИД РФ со ссылкой на пресс-службу Национального центра "Россия".
"Россией выдвинута инициатива о формировании в рамках БРИКС и ШОС ресурсных резервных фондов, предназначенных для оказания содействия населению государств-партнеров на случай обстоятельств чрезвычайного характера", – сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, речь идет о создании региональных хабов в ключевых логистических узлах, где будут размещены жизненно важные резервы, в первую очередь – продовольственные и энергетические ресурсы, критические материалы, медикаменты, предметы первой необходимости.
Об инициативе было заявлено в раках XIV встречи секретарей Советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло под председательством Шойгу в понедельник, 9 ноября, в Национальном центре "Россия". Участники обсудили актуальные вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ, подвели итоги Международной недели "Народы России".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРоссияБРИКСШОС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
21:38Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
21:23Ученые обнаружили 52 невидимые ранее галактики
21:08За два года более 7 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия
20:49Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ
20:38В Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель
20:23На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение
20:11Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
19:55Я такой же солдат: фронтовой повар из Крыма о службе и полевой кухне
19:34Небензя сделал заявление в Совбезе ООН о заморозке конфликта на Украине
19:22В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ
19:10Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября
18:52В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков
18:38В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
18:21Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплану
18:11Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
17:52ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе
17:38В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса
17:27Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной
17:10Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек
Лента новостейМолния