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Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T20:11
2026-11-09T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут оказывать помощь населению стран в случае обстоятельств чрезвычайного характера, пишет МИД РФ со ссылкой на пресс-службу Национального центра "Россия".По его словам, речь идет о создании региональных хабов в ключевых логистических узлах, где будут размещены жизненно важные резервы, в первую очередь – продовольственные и энергетические ресурсы, критические материалы, медикаменты, предметы первой необходимости.Об инициативе было заявлено в раках XIV встречи секретарей Советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло под председательством Шойгу в понедельник, 9 ноября, в Национальном центре "Россия". Участники обсудили актуальные вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ, подвели итоги Международной недели "Народы России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, россия, брикс, шос
Россия предложила сформировать резервы продовольственных и энергетических ресурсов
Россия предложила сформировать жизненно важные резервы в рамках БРИКС и ШОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Россия предложила сформировать региональные хабы с жизненно важными резервами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие хабы помогут оказывать помощь населению стран в случае обстоятельств чрезвычайного характера, пишет МИД РФ со ссылкой на пресс-службу Национального центра "Россия".
"Россией выдвинута инициатива о формировании в рамках БРИКС и ШОС ресурсных резервных фондов, предназначенных для оказания содействия населению государств-партнеров на случай обстоятельств чрезвычайного характера", – сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, речь идет о создании региональных хабов в ключевых логистических узлах, где будут размещены жизненно важные резервы, в первую очередь – продовольственные и энергетические ресурсы, критические материалы, медикаменты, предметы первой необходимости.
Об инициативе было заявлено в раках XIV встречи секретарей Советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло под председательством Шойгу в понедельник, 9 ноября, в Национальном центре "Россия". Участники обсудили актуальные вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ, подвели итоги Международной недели "Народы России".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.