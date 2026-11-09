https://crimea.ria.ru/20261109/rekonstruktsiya-kanalizatsionnoy-nasosnoy-stantsii-na-yubk-zavershena-1160891952.html
Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена
Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена
На Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T12:12
2026-11-09T12:12
2026-11-09T12:12
юбк
канализационные очистные сооружения «южные»
крым
минжкх крыма
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_077aa449f83d1ed2c2030cb36f76d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.По данным ведомства, работы выполнены за счет средств Фонда национального благосостояния. Реализация проекта позволила повысить надежность системы водоотведения и улучшить качество коммунальных услуг для 31 тысячи человек.Ранее сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабженияИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиВ Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог
юбк
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_0550b661aa9ca8f9eaef86c0fe0cc779.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юбк, канализационные очистные сооружения «южные», крым, минжкх крыма, новости крыма
Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена
В Крыму завершена реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК