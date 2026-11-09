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Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена
Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена
На Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.По данным ведомства, работы выполнены за счет средств Фонда национального благосостояния. Реализация проекта позволила повысить надежность системы водоотведения и улучшить качество коммунальных услуг для 31 тысячи человек.Ранее сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабженияИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиВ Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог
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РИА Новости Крым
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4.7
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юбк, канализационные очистные сооружения «южные», крым, минжкх крыма, новости крыма
Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена

В Крыму завершена реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК

12:12 09.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

"После реконструкции производительность станции составляет 1 250 кубических метров в час, а проектная мощность - 50 тысяч кубометров в сутки. Насосная станция оснащена пятью мощными насосными агрегатами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, работы выполнены за счет средств Фонда национального благосостояния. Реализация проекта позволила повысить надежность системы водоотведения и улучшить качество коммунальных услуг для 31 тысячи человек.
"Модернизация объекта позволит снизить риски возникновения аварийных ситуаций и обеспечить более стабильную работу системы водоотведения", - подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.
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