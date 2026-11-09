https://crimea.ria.ru/20261109/rekonstruktsiya-kanalizatsionnoy-nasosnoy-stantsii-na-yubk-zavershena-1160891952.html

Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена

Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена

На Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T12:12

2026-11-09T12:12

2026-11-09T12:12

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канализационные очистные сооружения «южные»

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.По данным ведомства, работы выполнены за счет средств Фонда национального благосостояния. Реализация проекта позволила повысить надежность системы водоотведения и улучшить качество коммунальных услуг для 31 тысячи человек.Ранее сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабженияИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиВ Крыму за 12 лет отремонтировали пять тысяч километров дорог

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юбк, канализационные очистные сооружения «южные», крым, минжкх крыма, новости крыма