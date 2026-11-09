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Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины
Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины
Бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T09:36
2026-11-09T09:36
главное управление разведки украины (гур)
украина
санкции против россии
николай расторгуев
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на данные ресурса.Одним из оснований для внесения Расторгуева в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР называется поддержка артистом специальной военной операции. Также указано, что он регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах, и совместно с другими артистами записал песню певца Shaman "Встанем".Ранее Министерство культуры Украины внесло Расторгуева в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Shaman и Расторгуев попали под санкции ЗеленскогоС любовью к полуострову: на Крымском мосту снимают клип группы "Любэ"Расторгуев: слава Богу, восстановилась справедливость и Крым наш
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главное управление разведки украины (гур), украина, санкции против россии, николай расторгуев, россия, новости
Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины

Лидера группы "Любэ" Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины

09:36 09.11.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Николай Расторгуев
Певец Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на данные ресурса.
Одним из оснований для внесения Расторгуева в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР называется поддержка артистом специальной военной операции. Также указано, что он регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах, и совместно с другими артистами записал песню певца Shaman "Встанем".
Ранее Министерство культуры Украины внесло Расторгуева в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Главное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаСанкции против РоссииНиколай РасторгуевРоссияНовости
 
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