https://crimea.ria.ru/20261109/rastorgueva-vnesli-v-bazu-glavnogo-upravleniya-razvedki-ukrainy-1160884369.html

Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины

Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины

Бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T09:36

2026-11-09T09:36

2026-11-09T09:36

главное управление разведки украины (гур)

украина

санкции против россии

николай расторгуев

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Бессменный лидер и солист группы "Любэ", Народный артист РФ Николай Расторгуев внесен в базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на данные ресурса.Одним из оснований для внесения Расторгуева в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР называется поддержка артистом специальной военной операции. Также указано, что он регулярно выступает с патриотическими концертами, в том числе в новых российских регионах, и совместно с другими артистами записал песню певца Shaman "Встанем".Ранее Министерство культуры Украины внесло Расторгуева в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Shaman и Расторгуев попали под санкции ЗеленскогоС любовью к полуострову: на Крымском мосту снимают клип группы "Любэ"Расторгуев: слава Богу, восстановилась справедливость и Крым наш

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное управление разведки украины (гур), украина, санкции против россии, николай расторгуев, россия, новости