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Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении
Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении
Боевые расчеты БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении. Кадры работы... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T08:06
2026-11-09T08:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Боевые расчеты БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении. Кадры работы российских военных показали в воскресенье в Минобороны России.В ходе воздушной разведки расчеты дронов ежедневно выявляют и поражают десятки целей противника как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу, срывая ротационные мероприятия и попытки снабжения передовых подразделений ВСУ, подчеркнули в МО.Высокая эффективность боевой работы расчетов БПЛА достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях: разведка оперативно передает координаты на пункты управления, что позволяет наносить точные удары. Боевая работа десантников снижает боевой потенциал противника и создает благоприятные условия для действий штурмовых групп ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", указано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направленииРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеСоединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области
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группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, видео, вооруженные силы россии, видео
Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении
Ивановские десантники ежедневно поражают десятки целей противника
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Боевые расчеты БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении. Кадры работы российских военных показали в воскресенье в Минобороны России.
"Ореховское направление, Запорожская область. Операторы подразделений БПЛА 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать пункты временной дислокации, полевую артиллерию, автомобильную и бронетанковую технику, а также личный состав ВСУ на Ореховском направлении", – прокомментировали соответствующие видеокадры в российском военном ведомстве.
В ходе воздушной разведки расчеты дронов ежедневно выявляют и поражают десятки целей противника как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу, срывая ротационные мероприятия и попытки снабжения передовых подразделений ВСУ, подчеркнули в МО.
Высокая эффективность боевой работы расчетов БПЛА достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях: разведка оперативно передает координаты на пункты управления, что позволяет наносить точные удары. Боевая работа десантников снижает боевой потенциал противника и создает благоприятные условия для действий штурмовых групп ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", указано в сообщении.
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