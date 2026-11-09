https://crimea.ria.ru/20261109/rabota-dronovodov-kak-vs-rf-byut-vraga-na-orekhovskom-napravlenii-1160876140.html

Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении

Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении

Боевые расчеты БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении. Кадры работы... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T08:06

2026-11-09T08:06

2026-11-09T08:06

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Боевые расчеты БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении. Кадры работы российских военных показали в воскресенье в Минобороны России.В ходе воздушной разведки расчеты дронов ежедневно выявляют и поражают десятки целей противника как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу, срывая ротационные мероприятия и попытки снабжения передовых подразделений ВСУ, подчеркнули в МО.Высокая эффективность боевой работы расчетов БПЛА достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях: разведка оперативно передает координаты на пункты управления, что позволяет наносить точные удары. Боевая работа десантников снижает боевой потенциал противника и создает благоприятные условия для действий штурмовых групп ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", указано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направленииРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеСоединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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