https://crimea.ria.ru/20261109/putin-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-lidii-fedoseevoy-shukshinoy-1160909478.html

Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной

Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, соответствующая телеграмма... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T17:27

2026-11-09T17:27

2026-11-09T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством.Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября 2026 года, ей было 88 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кино, культура, утраты