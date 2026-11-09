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Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной
Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, соответствующая телеграмма... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T17:27
2026-11-09T17:27
2026-11-09T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством.Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября 2026 года, ей было 88 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, кино, культура, утраты
Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной
Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной
17:27 09.11.2026 (обновлено: 17:39 09.11.2026)