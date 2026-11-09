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Программа долгосрочных сбережений: что даст новый закон в РФ

Программа долгосрочных сбережений: что даст новый закон в РФ - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Программа долгосрочных сбережений: что даст новый закон в РФ

В рамках программы долгосрочного страхования в России заключено уже 14,8 миллиона договоров на сумму 1,4 триллиона рублей. Она активно реализуется, и может быть РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T09:59

2026-11-09T09:59

2026-11-09T09:59

анатолий аксаков

финансы

банковские вклады

деньги

экономика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В рамках программы долгосрочного страхования в России заключено уже 14,8 миллиона договоров на сумму 1,4 триллиона рублей. Она активно реализуется, и может быть еще более выгодна для граждан, в том числе пенсионеров с новые механизмами государственной поддержки, которая предусмотрена новым законопроектом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что документ могут принять до конца 2926 года.Минфин РФ разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года. Правительственная комиссия уже одобрила документ. Эксперты отмечают, в частности, что перевод начисленных с 2002 по 2014 годы пенсионных накоплений в ПДС откроет новые возможности для граждан.По словам Аксакова, законопроект сейчас активно обсуждается в правительстве и может быть принят ГД до конца года.Таким образом государство сможет получить длинный ресурс для финансирования различных проектов в экономике и одновременно поддержит граждан, гарантируя им сохранность сбережений с большей господдержкой, отметил он."Жизнь показала 177% доходность по таким вложениям. Соответственно, она выше, чем по вкладам. Ну и это, конечно, ресурс для развития экономики", – сказал Аксаков.По его информации, по программе долгосрочного страхования, которой пользуются и пенсионеры, заключено уже 14.8 миллиона договоров на сумму 1,4 триллиона рублей, то есть люди активно участвуют в проекте. Теперь в случае принятия законопроекта, делать такие вложения станет еще более выгодно.Так, в отличие от программы, действовавшей ранее, по которой накопленные на специальном счете средства можно снять только по достижении пенсионного возраста, новые условия дают возможность снимать их через 15 лет после заключения договора или даже в иной срок при определенных обстоятельствах, сказал Аксаков.Помимо этого, новая программа долгосрочных сбережений предусматривает увеличение материальных стимулов."На каждый рубль, который вы зачисляете в эту программу из своих будущих пенсионных накоплений, государство добавляет еще один рубль, до 36 тысяч в год в течение десяти лет (софинансирование зависит от дохода). То есть ваши деньги на этом счете увеличиваются. Плюс действует еще так называемый налоговый вычет. Если вы зачислили на этот счет из своих денег до 400 тысяч рублей, то 52 тысячи рублей от государства дополнительно получаете", – сказал Аксаков.Таким образом, выгодно отличает новый законопроект два главных аспекта: доначисления со стороны государства и возможность забрать деньги раньше, но кроме того, все будет выгодно и с организационной точки зрения – новая программа заработает автоматически, добавил парламентарий."Все это предлагается сделать автоматом, потому что если мы начнем, скажем так, бюрократию затевать, то это будет дорого и долго и, соответственно, невыгодно", – заметил Аксаков.Он подчеркнул, что взносы по программе долгосрочных сбережений – это вложения, а не вклады, поэтому процентных ставок там нет, как и гарантированных процентных платежей. Но есть свои выгоды в виде безусловной хорошей доходности, а также предусмотренного государством регулирования, "чтобы все было консервативно и выгодно для людей".Он также отметил, что в случае ухода из жизни владельца счета, деньги, вложенные по программе ПДС переходят к наследнику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, финансы, банковские вклады, деньги, экономика, россия