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Потерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Потерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн
Потерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Потерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн
В Ялте осудили 56-летнего местного бизнесмена за кражу 32 миллионов рублей у бывшей жены. Вычислили вора благодаря чеку, который он потерял на месте... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T14:25
2026-11-09T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте осудили 56-летнего местного бизнесмена за кражу 32 миллионов рублей у бывшей жены. Вычислили вора благодаря чеку, который он потерял на месте преступления, сообщили в МВД по Республике Крым.О краже женщина узнала только в мае 2024 года, когда вернулась домой. В тайнике она не нашла 300 тысяч долларов США и 2,5 миллиона рублей. Полиция в ходе осмотра квартиры нашла на полу чек об обналичивании 50 тысяч рублей, который, как выяснилось, принадлежал бизнесмену. Также было установлено, что его компания испытывала серьезные финансовые проблемы, которые неожиданно удалось решить с помощью крупной денежной суммы. Кроме того, в квартире мужчины нашли купюру в одну тысячу долларов США, на которой обнаружили ДНК потерпевшей.Под тяжестью доказательств бизнесмен признался в краже. По его словам, он тайно установил в квартире бывшей жены камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить, где она прячет деньги. Чек мужчина выронил случайно во время кражи.Ялтинский городской суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Его приговорили к лишению свободы на два года.Ранее сообщалось, что кубанские полицейские задержали двоих крымчан, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму в 1,5 миллиона рублей. Украшения один из подельников сдал в ломбард в Симферополе, деньги сообщники поделили между собой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказовВ Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионовЖитель Евпатории после 16 краж отправился на зону
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кража, ялта, крым, новости крыма, мвд по республике крым
Потерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн

56-летний ялтинец украл у бывшей жены 32 млн рублей и потерял на месте преступления чек

14:25 09.11.2026
 
© РИА Новости КрымДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте осудили 56-летнего местного бизнесмена за кражу 32 миллионов рублей у бывшей жены. Вычислили вора благодаря чеку, который он потерял на месте преступления, сообщили в МВД по Республике Крым.
"Установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, зная о длительном отъезде женщины и их сына в другой город, проник в ее жилище с помощью подобранных ключей. Он надел перчатки, чтобы не оставить следов, и отыскал под кроватью тайник со сбережениями. Похитив крупную сумму денег, включая иностранную валюту, мужчина скрылся", - говорится в сообщении.
О краже женщина узнала только в мае 2024 года, когда вернулась домой. В тайнике она не нашла 300 тысяч долларов США и 2,5 миллиона рублей. Полиция в ходе осмотра квартиры нашла на полу чек об обналичивании 50 тысяч рублей, который, как выяснилось, принадлежал бизнесмену. Также было установлено, что его компания испытывала серьезные финансовые проблемы, которые неожиданно удалось решить с помощью крупной денежной суммы. Кроме того, в квартире мужчины нашли купюру в одну тысячу долларов США, на которой обнаружили ДНК потерпевшей.
Под тяжестью доказательств бизнесмен признался в краже. По его словам, он тайно установил в квартире бывшей жены камеры видеонаблюдения, чтобы выяснить, где она прячет деньги. Чек мужчина выронил случайно во время кражи.
Ялтинский городской суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Его приговорили к лишению свободы на два года.
Ранее сообщалось, что кубанские полицейские задержали двоих крымчан, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму в 1,5 миллиона рублей. Украшения один из подельников сдал в ломбард в Симферополе, деньги сообщники поделили между собой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КражаЯлтаКрымНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
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