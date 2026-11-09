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Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет
Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет
Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу из частной собственности может превратиться в парк или сквер – власть примет решение совместно с горожанами... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T16:38
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Поликуровский холм в Ялте может превратиться в парк или сквер
Поликуровский холм в Ялте может превратиться в парк или сквер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу из частной собственности может превратиться в парк или сквер – власть примет решение совместно с горожанами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.По словам Савельева, процедура передачи Поликуровского холма из частной собственности в муниципальную еще не завершена.В октябре врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила, что спорный участок на Поликуровском холме в Ялте вернут в муниципальную собственность города. Тогда она заявила, что соответствующее соглашение с владельцем подпишут в ближайшее время, после чего территорию ждет превращение в одну из точек притяжения.Ранее Центральный аппарат СК РФ ранее взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, не согласных с застройкой и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала – исторического и видового места города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано
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ялта, генплан ялты, новости крыма, земля, крым
Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет

Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу может превратиться в парк или сквер

16:38 09.11.2026
 
© Заместитель главы администрации города ЯлтаПоликуровский холм в Ялте
Поликуровский холм в Ялте
© Заместитель главы администрации города Ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу из частной собственности может превратиться в парк или сквер – власть примет решение совместно с горожанами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.
По словам Савельева, процедура передачи Поликуровского холма из частной собственности в муниципальную еще не завершена.
Поликуровский холм в Ялте может превратиться в парк или сквер
16:38
"В настоящее время планируется к возврату данный земельный участок в мунсобственность. И уже после его возврата, совместно с активными гражданами, жителями нашего города, будет в дальнейшем определена его судьба. Будет это парк, сквер либо участок просто с озеленением, с сохранением видовых характеристик Поликуровского холма", – сказал Савельев.
В октябре врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила, что спорный участок на Поликуровском холме в Ялте вернут в муниципальную собственность города. Тогда она заявила, что соответствующее соглашение с владельцем подпишут в ближайшее время, после чего территорию ждет превращение в одну из точек притяжения.
Ранее Центральный аппарат СК РФ ранее взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, не согласных с застройкой и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала – исторического и видового места города.
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