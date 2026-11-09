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Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет

Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет

Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу из частной собственности может превратиться в парк или сквер – власть примет решение совместно с горожанами... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T16:38

2026-11-09T16:38

2026-11-09T16:38

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Поликуровский холм в Ялте может превратиться в парк или сквер Поликуровский холм в Ялте может превратиться в парк или сквер audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу из частной собственности может превратиться в парк или сквер – власть примет решение совместно с горожанами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.По словам Савельева, процедура передачи Поликуровского холма из частной собственности в муниципальную еще не завершена.В октябре врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила, что спорный участок на Поликуровском холме в Ялте вернут в муниципальную собственность города. Тогда она заявила, что соответствующее соглашение с владельцем подпишут в ближайшее время, после чего территорию ждет превращение в одну из точек притяжения.Ранее Центральный аппарат СК РФ ранее взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, не согласных с застройкой и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала – исторического и видового места города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи Как продвигается ремонт парка "Ясная поляна" в Гаспре Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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