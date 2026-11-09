Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет
Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу может превратиться в парк или сквер
© Заместитель главы администрации города ЯлтаПоликуровский холм в Ялте
© Заместитель главы администрации города Ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Поликуровский холм в Ялте после возвращения городу из частной собственности может превратиться в парк или сквер – власть примет решение совместно с горожанами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Анатолий Савельев.
По словам Савельева, процедура передачи Поликуровского холма из частной собственности в муниципальную еще не завершена.
"В настоящее время планируется к возврату данный земельный участок в мунсобственность. И уже после его возврата, совместно с активными гражданами, жителями нашего города, будет в дальнейшем определена его судьба. Будет это парк, сквер либо участок просто с озеленением, с сохранением видовых характеристик Поликуровского холма", – сказал Савельев.
В октябре врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила, что спорный участок на Поликуровском холме в Ялте вернут в муниципальную собственность города. Тогда она заявила, что соответствующее соглашение с владельцем подпишут в ближайшее время, после чего территорию ждет превращение в одну из точек притяжения.
Ранее Центральный аппарат СК РФ ранее взял на контроль проверку по обращению жителей Ялты, не согласных с застройкой и вырубкой деревьев в непосредственной близости от Поликуровского мемориала – исторического и видового места города.
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