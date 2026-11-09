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По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 09.11.2026
По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
В Крыму из-за дефицита электроэнергии действуют ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Об этом сообщает "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T08:18
2026-11-09T08:18
2026-11-09T08:18
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гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за дефицита электроэнергии действуют ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Об этом сообщает "Крымэнерго"Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, подчеркнули на предприятии."Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения", - заключили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
В Крыму из-за дефицита электроэнергии действуют ограничения - Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за дефицита электроэнергии действуют ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Об этом сообщает "Крымэнерго"
"Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Республику Крым по магистральным сетям, на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, подчеркнули на предприятии.
"Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения", - заключили в "Крымэнерго".
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