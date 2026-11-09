https://crimea.ria.ru/20261109/po-vsemu-krymu-deystvuyut-ogranicheniya-potrebleniya-elektroenergii--1160882517.html

По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии

По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 09.11.2026

По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии

В Крыму из-за дефицита электроэнергии действуют ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Об этом сообщает "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T08:18

2026-11-09T08:18

2026-11-09T08:18

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новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за дефицита электроэнергии действуют ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Об этом сообщает "Крымэнерго"Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, подчеркнули на предприятии."Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения", - заключили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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