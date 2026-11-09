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Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности
Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности
На встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T16:07
2026-11-09T16:07
2026-11-09T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова.Он отметил, что Москва приветствует подход Вашингтона к обсуждению гарантий безопасности на трехсторонних переговорах с Киевом.Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10-11 ноября. Встреча состоится за закрытыми дверями.Ранее в Осло прошла встреча с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и Уиткоффа. На следующий день спецпосланник главы Белого дома отправился в Петербург, где представил президенту России Владимиру Путину документы с подходами решения украинского конфликта. Президент, со своей стороны, проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет"Люди мечтают, чтобы русский мир вернулся к нам": Михайлов — о переговорах в Абу-ДабиИспытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
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россия, сша, переговоры, украина, новости
Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности
Лавров: переговоры по Украине в Абу-Даби затронут вопросы коллективной безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова.
"То, что нынешние переговорщики по поручению президента (США Дональда) Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопросы коллективной безопасности, конечно, можно только приветствовать", – сказал Лавров.
Он отметил, что Москва приветствует подход Вашингтона к обсуждению гарантий безопасности на трехсторонних переговорах с Киевом.
"Повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем", – подчеркнул глава МИД РФ.
Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет
в Абу-Даби 10-11 ноября. Встреча состоится за закрытыми дверями.
Ранее в Осло прошла встреча с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и Уиткоффа. На следующий день спецпосланник главы Белого дома отправился в Петербург, где представил президенту России Владимиру Путину документы с подходами решения украинского конфликта. Президент, со своей стороны, проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.
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