https://crimea.ria.ru/20261109/peregovory-po-ukraine-v-abu-dabi-lavrov-rasskazal-podrobnosti-1160905464.html

Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности

Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности

На встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T16:07

2026-11-09T16:07

2026-11-09T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На встрече в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, планируется согласовать принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова.Он отметил, что Москва приветствует подход Вашингтона к обсуждению гарантий безопасности на трехсторонних переговорах с Киевом.Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10-11 ноября. Встреча состоится за закрытыми дверями.Ранее в Осло прошла встреча с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и Уиткоффа. На следующий день спецпосланник главы Белого дома отправился в Петербург, где представил президенту России Владимиру Путину документы с подходами решения украинского конфликта. Президент, со своей стороны, проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет"Люди мечтают, чтобы русский мир вернулся к нам": Михайлов — о переговорах в Абу-ДабиИспытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби

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россия, сша, переговоры, украина, новости