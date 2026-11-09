Рейтинг@Mail.ru
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261109/osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-zaporozhskoy-oblasti--1160890976.html
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T11:55
2026-11-09T11:57
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/1a/1152692022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3035b802add9b7dd4651e2d26739aa3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее в Запорожской области. Позже подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделюАрмия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВОВраг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/1a/1152692022_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c04a416c8d9f6f563297f87ed2c16666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, украина
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области

В Запорожской области освобожден населенный пункт Васильковое

11:55 09.11.2026 (обновлено: 11:57 09.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
Подготовка контрактников на полигоне ЮВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее в Запорожской области. Позже подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделю
Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО
Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки
 
Министерство обороны РФНовости СВОЗапорожская областьВооруженные силы РоссииУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
14:25Потерял чек на месте преступления: в Ялте бизнесмена осудили за кражу 32 млн
14:16Ударили дроном: сотрудник ЗАЭС погиб по дороге на работу
14:05Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России
13:55Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые
13:46Студент-иностранец пытался провезти радиоактивные камни в Россию
13:32Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменится
13:21Обчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан
13:09Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь
12:59На Украине обесточены 10 областей
12:50Значительную часть замороженных активов РФ удалось вернуть – Набиуллина
12:39Новости СВО: что произошло за сутки на фронте
12:24Будет ли снижаться ключевая ставка в России: ЦБ оценил перспективы
12:12Реконструкция канализационной насосной станции на ЮБК завершена
12:00Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожара
11:55Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области
11:45Нацпарк "Крымский" закрыт для посещения
11:32Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой
11:20Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России
11:11Брюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину - СВР
Лента новостейМолния