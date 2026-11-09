https://crimea.ria.ru/20261109/osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-zaporozhskoy-oblasti--1160890976.html

Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области

Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T11:55

2026-11-09T11:55

2026-11-09T11:57

министерство обороны рф

новости сво

запорожская область

вооруженные силы россии

украина

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/1a/1152692022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3035b802add9b7dd4651e2d26739aa3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее в Запорожской области. Позже подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделюАрмия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВОВраг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки

запорожская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, украина