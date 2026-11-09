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Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T11:55
2026-11-09T11:55
2026-11-09T11:57
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Общее в Запорожской области. Позже подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продвижение армии РФ: какие населенные пункты освобождены за неделюАрмия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВОВраг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки
запорожская область
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министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, украина
Освобожден еще один населенный пункт Запорожской области
В Запорожской области освобожден населенный пункт Васильковое
11:55 09.11.2026 (обновлено: 11:57 09.11.2026)