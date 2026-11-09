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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
чередь перед пунктами ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани выросла вдвое за час. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T14:30
2026-11-09T14:30
ситуация на дорогах крыма
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новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
логистика
транспорт
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани выросла вдвое за час. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.В 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 85 транспортных средств. До этого в понедельник транспортных заторов не фиксировали. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, логистика, транспорт, тамань
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час

Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час и достигла 170 авто

14:30 09.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани выросла вдвое за час. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.
В 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 85 транспортных средств. До этого в понедельник транспортных заторов не фиксировали.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 170 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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