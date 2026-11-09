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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
чередь перед пунктами ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани выросла вдвое за час. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T14:30
2026-11-09T14:30
2026-11-09T14:30
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани выросла вдвое за час. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.В 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 85 транспортных средств. До этого в понедельник транспортных заторов не фиксировали. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час и достигла 170 авто