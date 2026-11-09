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Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник
Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник
Утром в понедельник температура воздуха в разных районах Крыма составляет от −1 до +4 градусов. Осадков нет, дорожное покрытие преимущественно сухое, сообщили в РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T07:16
2026-11-09T07:16
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
дороги крыма
погода в крыму
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Утром в понедельник температура воздуха в разных районах Крыма составляет от −1 до +4 градусов. Осадков нет, дорожное покрытие преимущественно сухое, сообщили в Крымавтодоре.В Симферополе — 0°, дорожное покрытие сухое. В микрорайоне ГРЭС — 0°, покрытие сухое. Добровская долина −1°, покрытие сухое.На Ангарском перевале −1°, покрытие сухое, за исключением переливов на технологических выездах АО "ВАД". Шапка Партизан −1°, аналогичная обстановка. Ведется обработка мест переливов и мостов. В Ялте +3°, без осадков, покрытие сухое. В Красноперекопском районе +2°, сухо. В Нижнегорском — 0°, сухо. В Джанкойском — 0°, сухо. В Судаке +2°, в районе Грушевки −1°, без осадков, покрытие сухое, местами обработанное. В Белогорском районе +2°. В Бахчисарайском +1°. В Керчи +4°. В Ленинском районе +3°. В Красногвардейском — 0, в Сакском +3°, в Черноморском +4°. Дороги везде сухие. Водителей предупредили: несмотря на отсутствие осадков, утром местами сохраняется минусовая температура. Следует быть внимательными на мостах, путепроводах и участках с возможным переувлажнением покрытия. По данным крымского гидрометцентра, в понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. В горах гололедица. Ночью и утром местами ожидается туман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымавтодор, дороги крыма, погода в крыму, новости крыма, крым
Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник

Обстановка на дорогах Крыма утром 9 ноября

07:16 09.11.2026
 
© КрымавтодорВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Утром в понедельник температура воздуха в разных районах Крыма составляет от −1 до +4 градусов. Осадков нет, дорожное покрытие преимущественно сухое, сообщили в Крымавтодоре.
В Симферополе — 0°, дорожное покрытие сухое. В микрорайоне ГРЭС — 0°, покрытие сухое. Добровская долина −1°, покрытие сухое.
На Ангарском перевале −1°, покрытие сухое, за исключением переливов на технологических выездах АО "ВАД".
Шапка Партизан −1°, аналогичная обстановка. Ведется обработка мест переливов и мостов.
В Ялте +3°, без осадков, покрытие сухое.
В Красноперекопском районе +2°, сухо.
В Нижнегорском — 0°, сухо. В Джанкойском — 0°, сухо. В Судаке +2°, в районе Грушевки −1°, без осадков, покрытие сухое, местами обработанное.
В Белогорском районе +2°. В Бахчисарайском +1°. В Керчи +4°. В Ленинском районе +3°. В Красногвардейском — 0, в Сакском +3°, в Черноморском +4°. Дороги везде сухие.
"Дорожная техника находится в дежурном режиме. На отдельных участках проводится обработка покрытия, мостов и мест переливов", - говорится в сообщении.
Водителей предупредили: несмотря на отсутствие осадков, утром местами сохраняется минусовая температура. Следует быть внимательными на мостах, путепроводах и участках с возможным переувлажнением покрытия.
По данным крымского гидрометцентра, в понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. В горах гололедица. Ночью и утром местами ожидается туман.
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