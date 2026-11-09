https://crimea.ria.ru/20261109/obstanovka-na-dorogakh-kryma-utrom-v-ponedelnik-1160881725.html

Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник

Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник

Утром в понедельник температура воздуха в разных районах Крыма составляет от −1 до +4 градусов. Осадков нет, дорожное покрытие преимущественно сухое, сообщили в РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T07:16

2026-11-09T07:16

2026-11-09T07:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Утром в понедельник температура воздуха в разных районах Крыма составляет от −1 до +4 градусов. Осадков нет, дорожное покрытие преимущественно сухое, сообщили в Крымавтодоре.В Симферополе — 0°, дорожное покрытие сухое. В микрорайоне ГРЭС — 0°, покрытие сухое. Добровская долина −1°, покрытие сухое.На Ангарском перевале −1°, покрытие сухое, за исключением переливов на технологических выездах АО "ВАД". Шапка Партизан −1°, аналогичная обстановка. Ведется обработка мест переливов и мостов. В Ялте +3°, без осадков, покрытие сухое. В Красноперекопском районе +2°, сухо. В Нижнегорском — 0°, сухо. В Джанкойском — 0°, сухо. В Судаке +2°, в районе Грушевки −1°, без осадков, покрытие сухое, местами обработанное. В Белогорском районе +2°. В Бахчисарайском +1°. В Керчи +4°. В Ленинском районе +3°. В Красногвардейском — 0, в Сакском +3°, в Черноморском +4°. Дороги везде сухие. Водителей предупредили: несмотря на отсутствие осадков, утром местами сохраняется минусовая температура. Следует быть внимательными на мостах, путепроводах и участках с возможным переувлажнением покрытия. По данным крымского гидрометцентра, в понедельник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. В горах гололедица. Ночью и утром местами ожидается туман.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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