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Обчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Обчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан
Обчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Обчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан
Кубанские полицейские задержали двоих крымчан, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T13:21
2026-11-09T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Кубанские полицейские задержали двоих крымчан, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевом главке МВД.Крымчан, подозреваемых в квартирной краже, задержали сотрудники управления уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, уточнили в ведомстве.Сейчас подозреваемые находятся под стражей, возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали женщину за кражу ювелирных украшений на общую сумму 6 миллионов рублей. Драгоценности она похитила у петербурженки, к которой устроилась домработницей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказовЖитель Евпатории после 16 краж отправился на зонуЗолотая уборка: в Москве домработница похитила из квартиры 155 слитков
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4.7
96
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кража, краснодарский край, геленджик, крым, умвд россии по краснодарскому краю, новости, закон и право
Обчистили частный дом – на Кубани задержали двоих крымчан

На Кубани двоих крымчан подозревают в краже ювелирных украшений на сумму 1,5 млн рублей

13:21 09.11.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСНа Кубани двоих крымчан задержали по подозрению в совершении квартирной кражи
На Кубани двоих крымчан задержали по подозрению в совершении квартирной кражи
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Кубанские полицейские задержали двоих крымчан, подозреваемых в краже драгоценностей на сумму в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевом главке МВД.
"46 и 45-летние приезжие проникли через окно в дом жителя геленджика и похитили ювелирные изделия стоимостью 1,5 млн рублей. Украшения один из подельников сдал в ломбард в Симферополе, деньги сообщники поделили между собой", - говорится в сообщении.
Крымчан, подозреваемых в квартирной краже, задержали сотрудники управления уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, уточнили в ведомстве.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей, возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали женщину за кражу ювелирных украшений на общую сумму 6 миллионов рублей. Драгоценности она похитила у петербурженки, к которой устроилась домработницей.
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КражаКраснодарский крайГеленджикКрымУМВД России по Краснодарскому краюНовостиЗакон и право
 
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