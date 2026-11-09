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Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области
Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области
Минимальный порог вложений для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Херсонской области снижен до 10% в первый год его реализации, сообщает в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T16:22
2026-11-09T16:22
свободная экономическая зона (сэз)
сэз в новых регионах россии
новости
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Минимальный порог вложений для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Херсонской области снижен до 10% в первый год его реализации, сообщает в понедельник телеканал Таврия со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.По словам Сальдо, минимальный порог вложений снижен с 30 до 10%, это привлечет в регион больше инвесторов.Глава региона также подчеркнул, что инвесторы получают поддержку со стороны региональных властей, в частности – содействие в подборе площадок и оформлении документов.58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗВо что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 годуЧто дает Херсонской области свободная экономическая зона
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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свободная экономическая зона (сэз), сэз в новых регионах россии, новости, херсонская область, владимир сальдо
Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области

В Херсонской области снизили минимальный порог вложений для участников СЭЗ – Сальдо

16:22 09.11.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСХерсонская область
Херсонская область
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Минимальный порог вложений для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Херсонской области снижен до 10% в первый год его реализации, сообщает в понедельник телеканал Таврия со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
По словам Сальдо, минимальный порог вложений снижен с 30 до 10%, это привлечет в регион больше инвесторов.
Глава региона также подчеркнул, что инвесторы получают поддержку со стороны региональных властей, в частности – содействие в подборе площадок и оформлении документов.
58 договоров с инвесторами на сумму более 11 миллиардов рублей заключила Херсонская область за три года действия в регионе Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
Что дает Херсонской области свободная экономическая зона
 
Свободная экономическая зона (СЭЗ)СЭЗ в новых регионах РоссииНовостиХерсонская областьВладимир Сальдо
 
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