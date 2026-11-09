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Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября
Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября
График движения пригородных поездов изменится в Крыму с воскресенья, 15 ноября. В частности, будут назначены новые электрички и добавлены остановки, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T19:10
2026-11-09T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. График движения пригородных поездов изменится в Крыму с воскресенья, 15 ноября. В частности, будут назначены новые электрички и добавлены остановки, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Так, с 15 ноября будут внесены изменения в график движения 13 поездов:№6630 Симферополь – Джанкой,№6742 Керчь – Джанкой,№6743 Джанкой – Феодосия,№6744 Керчь – Семь Колодезей,№6745 Джанкой – Керчь,№6746 Керчь – Джанкой,№6749 Джанкой – Феодосия,№6750 Феодосия – Джанкой,№6752 Джанкой – Армянск,№6759 Джанкой – Феодосия,№6760 Феодосия – Джанкой,№7102/7101 Симферополь – Феодосия,№7206 Инкерман-1 – Симферополь.Кроме того, с 15 ноября назначаются в ежедневное курсирование семи электричек:№6620 Симферополь – Соленое Озеро,№6622 Симферополь – Соленое Озеро,№6626 Симферополь – Джанкой,№ 6627 Соленое Озеро – Симферополь,№6629 Соленое Озеро – Симферополь,№6822 Симферополь – Соленое Озеро,№6829 в сообщении Соленое Озеро – Симферополь.Также с 15 ноября будут отменены электрички №6828 сообщением Джанкой – Соленое Озеро и №6631 сообщением Урожайная – Симферополь.С понедельника, 16 октября, изменится расписание двух поездов: №6617 Джанкой – Симферополь и № 6859 Армянск – Джанкой. Также в этот день будут назначены в ежедневное курсирование электрички №6810 Джанкой – Соленое Озеро и №6619 Соленое Озеро – Симферополь.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменитсяГлубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократилиВ Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, электричка
Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября

В Крыму с 15 ноября назначат новые электрички

19:10 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. График движения пригородных поездов изменится в Крыму с воскресенья, 15 ноября. В частности, будут назначены новые электрички и добавлены остановки, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
"С 15 ноября вносятся изменения в график движения пригородных поездов. Назначаются дополнительные поезда и остановки, а также незначительно корректируется расписание некоторых пригородных поездов", – говорится в сообщении.
Так, с 15 ноября будут внесены изменения в график движения 13 поездов:
№6630 Симферополь – Джанкой,
№6742 Керчь – Джанкой,
№6743 Джанкой – Феодосия,
№6744 Керчь – Семь Колодезей,
№6745 Джанкой – Керчь,
№6746 Керчь – Джанкой,
№6749 Джанкой – Феодосия,
№6750 Феодосия – Джанкой,
№6752 Джанкой – Армянск,
№6759 Джанкой – Феодосия,
№6760 Феодосия – Джанкой,
№7102/7101 Симферополь – Феодосия,
№7206 Инкерман-1 – Симферополь.
Кроме того, с 15 ноября назначаются в ежедневное курсирование семи электричек:
№6620 Симферополь – Соленое Озеро,
№6622 Симферополь – Соленое Озеро,
№6626 Симферополь – Джанкой,
№ 6627 Соленое Озеро – Симферополь,
№6629 Соленое Озеро – Симферополь,
№6822 Симферополь – Соленое Озеро,
№6829 в сообщении Соленое Озеро – Симферополь.
Также с 15 ноября будут отменены электрички №6828 сообщением Джанкой – Соленое Озеро и №6631 сообщением Урожайная – Симферополь.
С понедельника, 16 октября, изменится расписание двух поездов: №6617 Джанкой – Симферополь и № 6859 Армянск – Джанкой. Также в этот день будут назначены в ежедневное курсирование электрички №6810 Джанкой – Соленое Озеро и №6619 Соленое Озеро – Симферополь.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов.
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