https://crimea.ria.ru/20261109/novye-elektrichki-naznachat-v-krymu-s-serediny-noyabrya-1160909771.html

Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября

Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября

График движения пригородных поездов изменится в Крыму с воскресенья, 15 ноября. В частности, будут назначены новые электрички и добавлены остановки, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T19:10

2026-11-09T19:10

2026-11-09T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. График движения пригородных поездов изменится в Крыму с воскресенья, 15 ноября. В частности, будут назначены новые электрички и добавлены остановки, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Так, с 15 ноября будут внесены изменения в график движения 13 поездов:№6630 Симферополь – Джанкой,№6742 Керчь – Джанкой,№6743 Джанкой – Феодосия,№6744 Керчь – Семь Колодезей,№6745 Джанкой – Керчь,№6746 Керчь – Джанкой,№6749 Джанкой – Феодосия,№6750 Феодосия – Джанкой,№6752 Джанкой – Армянск,№6759 Джанкой – Феодосия,№6760 Феодосия – Джанкой,№7102/7101 Симферополь – Феодосия,№7206 Инкерман-1 – Симферополь.Кроме того, с 15 ноября назначаются в ежедневное курсирование семи электричек:№6620 Симферополь – Соленое Озеро,№6622 Симферополь – Соленое Озеро,№6626 Симферополь – Джанкой,№ 6627 Соленое Озеро – Симферополь,№6629 Соленое Озеро – Симферополь,№6822 Симферополь – Соленое Озеро,№6829 в сообщении Соленое Озеро – Симферополь.Также с 15 ноября будут отменены электрички №6828 сообщением Джанкой – Соленое Озеро и №6631 сообщением Урожайная – Симферополь.С понедельника, 16 октября, изменится расписание двух поездов: №6617 Джанкой – Симферополь и № 6859 Армянск – Джанкой. Также в этот день будут назначены в ежедневное курсирование электрички №6810 Джанкой – Соленое Озеро и №6619 Соленое Озеро – Симферополь.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых связано с прибытием и отправлением поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отправления автобусов из Симферополя к поездам изменитсяГлубину продаж талонов на автобусы к крымским поездам сократилиВ Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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