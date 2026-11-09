https://crimea.ria.ru/20261109/novosti-svo-chto-proizoshlo-za-sutki-na-fronte-1160892681.html

Новости СВО: что произошло за сутки на фронте

Новости СВО: что произошло за сутки на фронте - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Новости СВО: что произошло за сутки на фронте

За минувшие сутки Вооруженные силы России ликвидировали еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T12:39

2026-11-09T12:39

2026-11-09T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы России ликвидировали еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику западного производства. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Бригады ВСУ ликвидированы в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 200 солдат, 26 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили формирования и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 180 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, 28 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили 335 солдат, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали полки и бригады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери Киева - 200 военнослужащих и 11 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков и 13 автомобилей.Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 680 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направленииАртиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика