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Новости СВО: что произошло за сутки на фронте - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Новости СВО: что произошло за сутки на фронте
Новости СВО: что произошло за сутки на фронте - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Новости СВО: что произошло за сутки на фронте
За минувшие сутки Вооруженные силы России ликвидировали еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T12:39
2026-11-09T12:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы России ликвидировали еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику западного производства. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Бригады ВСУ ликвидированы в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 200 солдат, 26 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили формирования и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 180 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, 28 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили 335 солдат, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали полки и бригады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери Киева - 200 военнослужащих и 11 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков и 13 автомобилей.Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 680 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направленииАртиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: что произошло за сутки на фронте

Новости СВО: за сутки Киев на фронтах спецоперации потерял еще более 1170 боевиков

12:39 09.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки Вооруженные силы России ликвидировали еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику западного производства. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Бригады ВСУ ликвидированы в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 200 солдат, 26 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили формирования и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 180 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, 28 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны на 9 ноября 2026 годаСводка Минобороны на 9 ноября 2026 года
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили 335 солдат, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали полки и бригады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери Киева - 200 военнослужащих и 11 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков и 13 автомобилей.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 680 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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