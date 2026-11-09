https://crimea.ria.ru/20261109/novosti-kryma-v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-orvi-v-regione-1160905071.html

Новости Крыма: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе

Новости Крыма: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Новости Крыма: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе

На минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляет почти шесть тысяч человек... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T15:55

2026-11-09T15:55

2026-11-09T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму и Севастополе пошла на спад. Количество заболевших на полуострове составляет почти шесть тысяч человек по сравнению с восемью тысячами на предыдущей неделе. Об этом свидетельствуют данные Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.На предыдущей неделе число заболевших в Крыму составляло 6446 человек.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1239 человек. Этот показатель в начале ноября составлял 1560 случаев. Сейчас эпидемиологический порог ниже предыдущей недели на 20,5%.Отмечается также, что к этому времени прививки от гриппа на полуострове получили 749 790 человек, в том числе 228 631ребенок.Ранее сообщалось, что в Крыму наблюдается положительная тенденция по вакцинации от гриппа, завершить кампанию планируется к 1 декабря.Также сообщалось, что к началу ноября в России зарегистрировано более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередьМожно ли заболеть гриппом из-за прививки – ответ врачаВ Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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