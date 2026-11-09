https://crimea.ria.ru/20261109/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-9-noyabrya-1160881055.html

Новости Крыма - главное на утро 9 ноября

Новости Крыма - главное на утро 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Новости Крыма - главное на утро 9 ноября

В Крыму в ночь на понедельник объявлялась беспилотная опасность, работала ПВО. Движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T06:27

2026-11-09T06:27

2026-11-09T06:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник объявлялась беспилотная опасность, работала ПВО. Движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает штатно. На всей территории Крыма и Севастополя действуют ограничения потребления электроэнергии. Главное на утро 9 ноября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаУгроза удара беспилотников по Крыму была объявлена сразу после полуночи, сообщали в региональном главке МЧС России. В ведомстве также предупредили о работе ПВО.Отбой дали в 4.44.Крымский мост в ночь на понедельник работал в штатном режиме, в течение ночи движение не останавливалось. К утру 9 ноября проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Новости СевастополяВ Севастополе в течение ночи не объявляли воздушную тревогу. Как сообщили в "Севастопольэнерго", в городе введен режим временного ограничения электроснабжения. Ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, отметили на предприятии.По данным городского департамента транспорта, троллейбусы, а также автобусы № 20, 23*, 30, 24, 72, 79, 92, временно временно не ходят.По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно осуществляют движение автобусы.Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Остальные автобусы следуют с увеличенным интервалом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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