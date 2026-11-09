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Новости Крыма - главное на утро 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Новости Крыма - главное на утро 9 ноября
Новости Крыма - главное на утро 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Новости Крыма - главное на утро 9 ноября
В Крыму в ночь на понедельник объявлялась беспилотная опасность, работала ПВО. Движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T06:27
2026-11-09T06:27
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник объявлялась беспилотная опасность, работала ПВО. Движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает штатно. На всей территории Крыма и Севастополя действуют ограничения потребления электроэнергии. Главное на утро 9 ноября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаУгроза удара беспилотников по Крыму была объявлена сразу после полуночи, сообщали в региональном главке МЧС России. В ведомстве также предупредили о работе ПВО.Отбой дали в 4.44.Крымский мост в ночь на понедельник работал в штатном режиме, в течение ночи движение не останавливалось. К утру 9 ноября проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Новости СевастополяВ Севастополе в течение ночи не объявляли воздушную тревогу. Как сообщили в "Севастопольэнерго", в городе введен режим временного ограничения электроснабжения. Ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, отметили на предприятии.По данным городского департамента транспорта, троллейбусы, а также автобусы № 20, 23*, 30, 24, 72, 79, 92, временно временно не ходят.По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно осуществляют движение автобусы.Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Остальные автобусы следуют с увеличенным интервалом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, атаки всу на крым, севастополь, новости севастополя, транспорт, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму
Новости Крыма - главное на утро 9 ноября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 9 ноября

06:27 09.11.2026
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник объявлялась беспилотная опасность, работала ПВО. Движение по Крымскому мосту не останавливали, к утру мостовой переход работает штатно. На всей территории Крыма и Севастополя действуют ограничения потребления электроэнергии.
Главное на утро 9 ноября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

Угроза удара беспилотников по Крыму была объявлена сразу после полуночи, сообщали в региональном главке МЧС России.
В ведомстве также предупредили о работе ПВО.
"Беспилотная опасность! В центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге", - говорилось в сообщении.
Отбой дали в 4.44.
Крымский мост в ночь на понедельник работал в штатном режиме, в течение ночи движение не останавливалось. К утру 9 ноября проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.
На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии.

Новости Севастополя

В Севастополе в течение ночи не объявляли воздушную тревогу.
Как сообщили в "Севастопольэнерго", в городе введен режим временного ограничения электроснабжения.
"Эта мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Следуем графику "2 через 6", - сообщили утром в понедельник в компании.
Ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, отметили на предприятии.
По данным городского департамента транспорта, троллейбусы, а также автобусы № 20, 23*, 30, 24, 72, 79, 92, временно временно не ходят.
По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно осуществляют движение автобусы.
Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Остальные автобусы следуют с увеличенным интервалом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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