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Небензя сделал заявление в Совбезе ООН о заморозке конфликта на Украине
Небензя сделал заявление в Совбезе ООН о заморозке конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Небензя сделал заявление в Совбезе ООН о заморозке конфликта на Украине
Россия не согласится на замораживание конфликта при сохранении угрозы безопасности, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T19:34
2026-11-09T19:34
2026-11-09T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Россия не согласится на замораживание конфликта при сохранении угрозы безопасности, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросам безопасности в УкраинеТакже Небензя указал, что Европа раздувает истерию вокруг мифической российской угрозы. Он подчеркнул, что Россия не стремится к вооруженному столкновению с Европой, однако если она сама развяжет войну, события могут развиваться стремительно.Принципы, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию конфликта на Украине, планируется согласовать во вторник, 10 ноября, на встрече в Абу-Даби, заявлял ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будетЕвропа фактически отсечена от процесса украинского урегулирования – мнение Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть
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Небензя сделал заявление в Совбезе ООН о заморозке конфликта на Украине
Заморозка конфликта на Украине невозможна на фоне угроз России – Небензя