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Нацпарк "Крымский" закрыт для посещения - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Нацпарк "Крымский" закрыт для посещения
Нацпарк "Крымский" закрыт для посещения - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Нацпарк "Крымский" закрыт для посещения
Все маршруты национального парка "Крымский" временно недоступны для посещения. Об этом сообщается в официальной группе нацпарка в МАКС. РИА Новости Крым, 09.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Все маршруты национального парка "Крымский" временно недоступны для посещения. Об этом сообщается в официальной группе нацпарка в МАКС.Там добавили, что об открытии маршрутов сообщат дополнительно.В Ялтинском горно-лесном заповеднике также призывают туристов не выходить на маршруты.На выходных в Крыму похолодало, температура воздуха опустилась до отрицательных значений. В некоторых районах выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. Однако, по словам синоптиков, на этой неделе холод отступит под влиянием антициклона, температура воздуха составит плюс 10 градусов и выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябреСнег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климатаСпецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Нацпарк "Крымский" закрыт для посещения

Все маршруты нацпарка "Крымский" закрыты для посещения из-за погоды

11:45 09.11.2026
 
© Нацпарк "Крымский" Все маршруты нацпарка "Крымский" закрыты для туристов
 Все маршруты нацпарка Крымский закрыты для туристов
© Нацпарк "Крымский"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Все маршруты национального парка "Крымский" временно недоступны для посещения. Об этом сообщается в официальной группе нацпарка в МАКС.
"В связи с погодными условиями с 8 ноября все маршруты национального парка закрыты для посещения", - говорится в сообщении.
Там добавили, что об открытии маршрутов сообщат дополнительно.
В Ялтинском горно-лесном заповеднике также призывают туристов не выходить на маршруты.
"В целях безопасности, в связи с погодными условиями просим воздержаться от посещения заповедника", - говорится в сообщении на официальном сайте.
На выходных в Крыму похолодало, температура воздуха опустилась до отрицательных значений. В некоторых районах выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. Однако, по словам синоптиков, на этой неделе холод отступит под влиянием антициклона, температура воздуха составит плюс 10 градусов и выше.
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