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Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ

Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ

34 украинских дрона уничтожены днем в понедельник над регионами РФ, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря.Об этом проинформировали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T20:49

2026-11-09T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. 34 украинских дрона уничтожены днем в понедельник над регионами РФ, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря.Об этом проинформировали в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей, над Крымом и акваторией Азовского моря.В ночь на понедельник Силы ПВО уничтожили 430 украинских БПЛА над регионами России, сообщали в Минобороны ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской областиЖенщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую областьВ Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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