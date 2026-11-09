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Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ
Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ
34 украинских дрона уничтожены днем в понедельник над регионами РФ, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря.Об этом проинформировали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. 34 украинских дрона уничтожены днем в понедельник над регионами РФ, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря.Об этом проинформировали в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей, над Крымом и акваторией Азовского моря.В ночь на понедельник Силы ПВО уничтожили 430 украинских БПЛА над регионами России, сообщали в Минобороны ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской областиЖенщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую областьВ Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне
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Над Крымом и Азовским морем уничтожены беспилотники ВСУ
Минобороны: 34 украинских БПЛА уничтожены над Крымом и другими регионами России