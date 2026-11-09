Рейтинг@Mail.ru
На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261109/na-yuzhnom-beregu-kryma-predlozhili-zalozhit-olivkovye-roschi-1160768313.html
На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи
На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи - РИА Новости Крым, 09.11.2026
На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи
Такой незаслуженно забытой в Крыму культурой, как оливка, следует серьезно заниматься, масштабируя посадки, поскольку это оправдано с точки зрения климата... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T07:07
2026-11-09T07:07
денис кратюк
минсельхоз крыма
крым
новости крыма
юбк
оливки
сельское хозяйство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0b/0c/1118934383_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_96789aaeb37a5b79952ede25d7f14a01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Такой незаслуженно забытой в Крыму культурой, как оливка, следует серьезно заниматься, масштабируя посадки, поскольку это оправдано с точки зрения климата полуострова и экономически выгодно для республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Денис Кратюк, отметив, что для закладки оливковых рощ очень подходят, в частности, ландшафтные территории Южного берега Крыма.Кратюк напомнил, что оливка, давно и незаслуженно забытая в сельском хозяйстве Крыма культура, известна здесь со времен Древней Греции.Достойна большего и пристального внимания этого культура по нескольким причинам, сказал министр.Во-первых, сами по себе оливки нужны, поскольку востребованы у населения, при этом плодами оливковых деревьев, выращенных в Крыму, вполне можно полностью закрыть потребности всего полуострова.Во-вторых, оливка является источником такого ценного продукта, как оливковое масло собственного, крымского производства.И наконец, в-третьих, оливковые рощи и связанное с ними производство – это еще одно направление развития агротуризма в Крыму. При этом растение вредителей почти не имеет, достаточно устойчиво к изменениям климата в принципе, а крымский любит, и срок жизни у оливкового дерева очень долгий – более 100 – 200 лет, подчеркнул Кратюк.Чтобы так было, важно организовать правильный сбор плодов, который в большинстве случаев ручной, потому что деревья крупные. Но главное – оливка должна видеть хорошее солнце, то есть важнее всего – место посадки рощи, и одно из самых удачных для этого – ЮБК, сказал министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур Зизифус всемогущий: ТОП-7 осенних даров Крыма
крым
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0b/0c/1118934383_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b82f326703eb7000194bb340af2a56b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, юбк, оливки, сельское хозяйство
На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи

В Минсельхозе РК предложили заложить оливковые рощи на Южном берегу Крыма

07:07 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымские оливки
Крымские оливки - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Такой незаслуженно забытой в Крыму культурой, как оливка, следует серьезно заниматься, масштабируя посадки, поскольку это оправдано с точки зрения климата полуострова и экономически выгодно для республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Денис Кратюк, отметив, что для закладки оливковых рощ очень подходят, в частности, ландшафтные территории Южного берега Крыма.
Кратюк напомнил, что оливка, давно и незаслуженно забытая в сельском хозяйстве Крыма культура, известна здесь со времен Древней Греции.
"Она у нас тут в Крыму 2 600 лет... И надо признать, что оливкой нужно заниматься", – сказал Кратюк.
Достойна большего и пристального внимания этого культура по нескольким причинам, сказал министр.
Во-первых, сами по себе оливки нужны, поскольку востребованы у населения, при этом плодами оливковых деревьев, выращенных в Крыму, вполне можно полностью закрыть потребности всего полуострова.
Во-вторых, оливка является источником такого ценного продукта, как оливковое масло собственного, крымского производства.
И наконец, в-третьих, оливковые рощи и связанное с ними производство – это еще одно направление развития агротуризма в Крыму. При этом растение вредителей почти не имеет, достаточно устойчиво к изменениям климата в принципе, а крымский любит, и срок жизни у оливкового дерева очень долгий – более 100 – 200 лет, подчеркнул Кратюк.
"Похвастаться таким долголетием может разве что еще хурма и зизифус, которые растут и работают более пятидесяти – шестидесяти лет... Есть локации, где оливка будет работать долгие-долгие годы, десятилетия и, может даже, столетия", – сказал Кратюк.
Чтобы так было, важно организовать правильный сбор плодов, который в большинстве случаев ручной, потому что деревья крупные. Но главное – оливка должна видеть хорошее солнце, то есть важнее всего – место посадки рощи, и одно из самых удачных для этого – ЮБК, сказал министр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС.
Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур
Зизифус всемогущий: ТОП-7 осенних даров Крыма
 
Денис КратюкМинсельхоз КрымаКрымНовости КрымаЮБКОливкиСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:06Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении
07:51Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене
07:39В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику
07:28В Крыму меняют географию и структуру посевных площадей – что задумали
07:16Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник
07:07На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи
06:47В Ленобласти обломки БПЛА упали на жилые дома и в промзоне
06:27Новости Крыма - главное на утро 9 ноября
06:08Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп
00:01В Крыму температура воздуха опустится до -7 градусов: погода 9 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 9 ноября
22:30Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день
21:55От чего зависит скорейшее "оживление" экономики Крыма
21:31На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма
21:08Какие экзотические фрукты выращивают в Крыму
20:35Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили
20:16Над Крымом сбили беспилотники
20:11Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми
19:57Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ
19:37Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек 0:14
Лента новостейМолния