https://crimea.ria.ru/20261109/na-yuzhnom-beregu-kryma-predlozhili-zalozhit-olivkovye-roschi-1160768313.html

На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи

На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи - РИА Новости Крым, 09.11.2026

На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощи

Такой незаслуженно забытой в Крыму культурой, как оливка, следует серьезно заниматься, масштабируя посадки, поскольку это оправдано с точки зрения климата... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T07:07

2026-11-09T07:07

2026-11-09T07:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Такой незаслуженно забытой в Крыму культурой, как оливка, следует серьезно заниматься, масштабируя посадки, поскольку это оправдано с точки зрения климата полуострова и экономически выгодно для республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Минсельхоза РК Денис Кратюк, отметив, что для закладки оливковых рощ очень подходят, в частности, ландшафтные территории Южного берега Крыма.Кратюк напомнил, что оливка, давно и незаслуженно забытая в сельском хозяйстве Крыма культура, известна здесь со времен Древней Греции.Достойна большего и пристального внимания этого культура по нескольким причинам, сказал министр.Во-первых, сами по себе оливки нужны, поскольку востребованы у населения, при этом плодами оливковых деревьев, выращенных в Крыму, вполне можно полностью закрыть потребности всего полуострова.Во-вторых, оливка является источником такого ценного продукта, как оливковое масло собственного, крымского производства.И наконец, в-третьих, оливковые рощи и связанное с ними производство – это еще одно направление развития агротуризма в Крыму. При этом растение вредителей почти не имеет, достаточно устойчиво к изменениям климата в принципе, а крымский любит, и срок жизни у оливкового дерева очень долгий – более 100 – 200 лет, подчеркнул Кратюк.Чтобы так было, важно организовать правильный сбор плодов, который в большинстве случаев ручной, потому что деревья крупные. Но главное – оливка должна видеть хорошее солнце, то есть важнее всего – место посадки рощи, и одно из самых удачных для этого – ЮБК, сказал министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур Зизифус всемогущий: ТОП-7 осенних даров Крыма

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юбк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, юбк, оливки, сельское хозяйство