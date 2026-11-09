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На Украине обесточены 10 областей - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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На Украине обесточены 10 областей
На Украине обесточены 10 областей - РИА Новости Крым, 09.11.2026
На Украине обесточены 10 областей
Жители 10 областей Украины частично остаются без света. Электроэнергии нет также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, заявил в... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T12:59
2026-11-09T12:59
удары по украине
украина
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новости сво
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Жители 10 областей Украины частично остаются без света. Электроэнергии нет также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, заявил в понедельник, 9 ноября, первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов."На утро 9 ноября обесточена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", - цитируют Некрасова в Минэнерго Украины.По его словам, энергообъектам страны нанесены серьезные повреждения, для восстановления требуется время. За минувшую неделю зафиксировано 219 инцидентов, повлекших повреждение и уничтожение объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры Украины, добавил Некрасов.Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть Киев, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанцииБлэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентовВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине
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удары по украине, украина, энергосистема украины, новости сво, отключение электроэнергии
На Украине обесточены 10 областей

В Днепропетровской и Киевской областях Украины самая сложная ситуация с энергоснабжением

12:59 09.11.2026
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Жители 10 областей Украины частично остаются без света. Электроэнергии нет также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, заявил в понедельник, 9 ноября, первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.
"На утро 9 ноября обесточена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", - цитируют Некрасова в Минэнерго Украины.
По его словам, энергообъектам страны нанесены серьезные повреждения, для восстановления требуется время. За минувшую неделю зафиксировано 219 инцидентов, повлекших повреждение и уничтожение объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры Украины, добавил Некрасов.
"Из-за значительных повреждений самой сложной остается ситуация в Днепропетровской и Киевской областях… В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности - графики ограничения мощности. Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час", - заявил замминистра.
Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть Киев, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог.
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Удары по УкраинеУкраинаЭнергосистема УкраиныНовости СВООтключение электроэнергии
 
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