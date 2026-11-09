https://crimea.ria.ru/20261109/na-ukraine-obestocheny-10-oblastey-1160893828.html

На Украине обесточены 10 областей

На Украине обесточены 10 областей - РИА Новости Крым, 09.11.2026

На Украине обесточены 10 областей

Жители 10 областей Украины частично остаются без света. Электроэнергии нет также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, заявил в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T12:59

2026-11-09T12:59

2026-11-09T12:59

удары по украине

украина

энергосистема украины

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Жители 10 областей Украины частично остаются без света. Электроэнергии нет также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, заявил в понедельник, 9 ноября, первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов."На утро 9 ноября обесточена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", - цитируют Некрасова в Минэнерго Украины.По его словам, энергообъектам страны нанесены серьезные повреждения, для восстановления требуется время. За минувшую неделю зафиксировано 219 инцидентов, повлекших повреждение и уничтожение объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры Украины, добавил Некрасов.Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть Киев, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанцииБлэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентовВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, энергосистема украины, новости сво, отключение электроэнергии