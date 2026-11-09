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На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение
На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение - РИА Новости Крым, 09.11.2026
На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение
На участке трассы М-4 "Дон" на Кубани ввели реверсивное движение. Об этом сообщает Автодор. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T20:23
2026-11-09T20:23
2026-11-09T20:23
краснодарский край
новости
ремонт и строительство дорог
трасса м-4 "дон"
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. На участке трассы М-4 "Дон" на Кубани ввели реверсивное движение. Об этом сообщает Автодор.Регулировать очередность проезда будет светофор."Такой режим продлится до двух недель. Водителям следует обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку", - подчеркнули в Автодоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, новости, ремонт и строительство дорог, трасса м-4 "дон", ограничение движения
На участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение
На участке трассы М-4 "Дон" на Кубани ввели реверсивное движение