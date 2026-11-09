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Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые
Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые
Большое количество погибших и пострадавших есть в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, под завалами... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T13:55
2026-11-09T13:55
2026-11-09T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Большое количество погибших и пострадавших есть в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, под завалами могут находиться рабочие. Об этом со ссылкой на телеканал NTV пишет сайт РИА Новости.Взрыв с последующим сильным пожаром произошел на предприятии в понедельник днем.По информации телеканала, под завалами, вероятнее всего, находятся рабочие. При этом точное число погибших и пострадавших, а также причины происшествия пока не уточняются. В августе на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун также произошел взрыв, сообщалось о раненых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожараПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломокДело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
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Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые
При взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире погибли и ранены люди