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Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые
Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые
Большое количество погибших и пострадавших есть в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, под завалами... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T13:55
2026-11-09T13:55
турция
новости
взрыв
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Большое количество погибших и пострадавших есть в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, под завалами могут находиться рабочие. Об этом со ссылкой на телеканал NTV пишет сайт РИА Новости.Взрыв с последующим сильным пожаром произошел на предприятии в понедельник днем.По информации телеканала, под завалами, вероятнее всего, находятся рабочие. При этом точное число погибших и пострадавших, а также причины происшествия пока не уточняются. В августе на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун также произошел взрыв, сообщалось о раненых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синхронистка Мария Шурочкина попала в реанимацию с ожогами после пожараПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломокДело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
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РИА Новости Крым
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96
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турция, новости, взрыв, происшествия, в мире
Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции – есть погибшие и раненые

При взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире погибли и ранены люди

13:55 09.11.2026
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Большое количество погибших и пострадавших есть в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в районе Алиага турецкой провинции Измир, под завалами могут находиться рабочие. Об этом со ссылкой на телеканал NTV пишет сайт РИА Новости.
Взрыв с последующим сильным пожаром произошел на предприятии в понедельник днем.
"По предварительной информации, есть многочисленные погибшие и пострадавшие", - передает NTV со ссылкой на регионального корреспондента Мериха Ака, который находится на месте ЧП.
По информации телеканала, под завалами, вероятнее всего, находятся рабочие. При этом точное число погибших и пострадавших, а также причины происшествия пока не уточняются.
В августе на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун также произошел взрыв, сообщалось о раненых.
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