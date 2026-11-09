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Массовые вспышки на солнце - ждать ли магнитных бурь - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Массовые вспышки на солнце - ждать ли магнитных бурь
Массовые вспышки на солнце - ждать ли магнитных бурь - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Массовые вспышки на солнце - ждать ли магнитных бурь
Ученые зафиксировали в воскресенье еще 28 вспышек на Солнце за сутки, в дополнение к рекордным 29 вспышкам в субботу. В ближайшие несколько суток ожидаются... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T10:20
2026-11-09T10:20
космос
вспышки на солнце
геомагнитный шторм
солнце
новости
лаборатория солнечной астрономии ики ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали в воскресенье еще 28 вспышек на Солнце за сутки, в дополнение к рекордным 29 вспышкам в субботу. В ближайшие несколько суток ожидаются слабые магнитные бури, но прогноз может быть пересмотрен. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее сообщалось, что в течение суток, 7 ноября, на Солнце было зарегистрировано 29 вспышек, что является рекордом за последние 26 лет.Как отметили специалисты, все вспышки производит одна и та же область — 4566, которая вышла в центр видимого диска, то есть на "прямую наводку" на Землю. Если массовые взрывы продолжатся, это будет благоприятным фактором, поскольку энергия по сути будет растрачена почти впустую, указали в лаборатории.При этом Земля продолжает находиться в области действия крупной корональной дыры на Солнце.По их оценке, в ближайшие двое суток возможны слабые геомагнитные возмущения. Но главным источником риска на ближайшие дни является начало на Солнце крупных вспышек. В этом случае геомагнитный прогноз на середину и вторую половину недели будет сильно ухудшен, подытожили эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурюГрозит ли Земле попадание в черную дыруРоссия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
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космос, вспышки на солнце, геомагнитный шторм, солнце, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Массовые вспышки на солнце - ждать ли магнитных бурь

На Солнце зафиксировали еще 28 вспышек за сутки – возможны слабые магнитные бури

10:20 09.11.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце. Скриншот видео
Вспышка на Солнце. Скриншот видео
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали в воскресенье еще 28 вспышек на Солнце за сутки, в дополнение к рекордным 29 вспышкам в субботу. В ближайшие несколько суток ожидаются слабые магнитные бури, но прогноз может быть пересмотрен. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 7 ноября, на Солнце было зарегистрировано 29 вспышек, что является рекордом за последние 26 лет.
"Продолжается массовый спам вспышками умеренной силы. В воскресенье зарегистрировано еще 28 вспышек за сутки. Сегодня (9 ноября – ред.) произошло уже 10 вспышек за первые 8 часов, что опять же соответствует темпу около 30 событий в сутки", - говорится в сообщении.
Как отметили специалисты, все вспышки производит одна и та же область — 4566, которая вышла в центр видимого диска, то есть на "прямую наводку" на Землю. Если массовые взрывы продолжатся, это будет благоприятным фактором, поскольку энергия по сути будет растрачена почти впустую, указали в лаборатории.
При этом Земля продолжает находиться в области действия крупной корональной дыры на Солнце.

"Большую часть времени геомагнитные индексы, хотя и повышены, но держатся в зеленой зоне. По прогнозу, параметры солнечного ветра в окрестностях планеты, возмущенные корональной дырой, начнут стабилизироваться уже сегодня. В течение 24–48 часов возможны остаточные геомагнитные возмущения, но сильных бурь от данного источника не ожидается", - прогнозируют ученые.

По их оценке, в ближайшие двое суток возможны слабые геомагнитные возмущения. Но главным источником риска на ближайшие дни является начало на Солнце крупных вспышек. В этом случае геомагнитный прогноз на середину и вторую половину недели будет сильно ухудшен, подытожили эксперты.
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космосВспышки на СолнцеГеомагнитный штормСолнцеНовостиЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
 
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