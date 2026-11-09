https://crimea.ria.ru/20261109/legendu-nemetskogo-futbola-vnesli-na-mirotvorets-iz-za-slov-o-rossii-1160896265.html

Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России

Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России

Экс-футболист сборной Германии, чемпион мира 2014 года Месут Озил внесен в базу скандально украинского сайта "Миротворец"*. Это следует из базы данных ресурса. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T14:05

2026-11-09T14:05

2026-11-09T14:05

футбол

германия

новости

украина

"миротворец"*

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Экс-футболист сборной Германии, чемпион мира 2014 года Месут Озил внесен в базу скандально украинского сайта "Миротворец"*. Это следует из базы данных ресурса.Озил, известный также яркими выступлениями за мадридский "Реал" и лондонский "Арсенал", призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) прекратить политику двойных стандартов и вернуть российские команды на международные турниры. В конце октября он также посетил товарищеский матч между ветеранами петербургского "Зенита" и турецкого клуба "Истанбул Башакшехир".Авторы "Миротворца"* обвинили немецкого экс-футболиста в "пропаганде войны", "распространении нарративов российской пропаганды" и "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".Месут Озил – один из самых ярких немецких игроков последних десятилетий. Выступал за немецкие клубы "Шальке" и "Вердер", а также "Реал Мадрид", "Арсенал" (Англия), "Фенербахче и "Истанбул Башакшехир" (Турция).За сборную Германии Озил провел 92 матча и забил 23 гола, в 2014 году в составе сборной страны стал чемпионом мира. Завершил карьеру футболиста в 2023 году.* сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР УкраиныАвербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в КрымЛидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"

германия

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

футбол, германия, новости, украина, "миротворец"*