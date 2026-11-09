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Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России
Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России
Экс-футболист сборной Германии, чемпион мира 2014 года Месут Озил внесен в базу скандально украинского сайта "Миротворец"*. Это следует из базы данных ресурса. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T14:05
2026-11-09T14:05
футбол
германия
новости
украина
"миротворец"*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Экс-футболист сборной Германии, чемпион мира 2014 года Месут Озил внесен в базу скандально украинского сайта "Миротворец"*. Это следует из базы данных ресурса.Озил, известный также яркими выступлениями за мадридский "Реал" и лондонский "Арсенал", призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) прекратить политику двойных стандартов и вернуть российские команды на международные турниры. В конце октября он также посетил товарищеский матч между ветеранами петербургского "Зенита" и турецкого клуба "Истанбул Башакшехир".Авторы "Миротворца"* обвинили немецкого экс-футболиста в "пропаганде войны", "распространении нарративов российской пропаганды" и "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".Месут Озил – один из самых ярких немецких игроков последних десятилетий. Выступал за немецкие клубы "Шальке" и "Вердер", а также "Реал Мадрид", "Арсенал" (Англия), "Фенербахче и "Истанбул Башакшехир" (Турция).За сборную Германии Озил провел 92 матча и забил 23 гола, в 2014 году в составе сборной страны стал чемпионом мира. Завершил карьеру футболиста в 2023 году.* сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радость-то какая: Якубович оценил "внимание" со стороны ГУР УкраиныАвербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в КрымЛидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"
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футбол, германия, новости, украина, "миротворец"*
Легенду немецкого футбола внесли на "Миротворец"* из-за слов о России

Легенду немецкого футбола Месута Озила внесли на "Миротворец"* из-за слов о России

14:05 09.11.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМесут Озил (Германия)
Месут Озил (Германия) - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Экс-футболист сборной Германии, чемпион мира 2014 года Месут Озил внесен в базу скандально украинского сайта "Миротворец"*. Это следует из базы данных ресурса.
Озил, известный также яркими выступлениями за мадридский "Реал" и лондонский "Арсенал", призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) прекратить политику двойных стандартов и вернуть российские команды на международные турниры. В конце октября он также посетил товарищеский матч между ветеранами петербургского "Зенита" и турецкого клуба "Истанбул Башакшехир".
Авторы "Миротворца"* обвинили немецкого экс-футболиста в "пропаганде войны", "распространении нарративов российской пропаганды" и "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".
Месут Озил – один из самых ярких немецких игроков последних десятилетий. Выступал за немецкие клубы "Шальке" и "Вердер", а также "Реал Мадрид", "Арсенал" (Англия), "Фенербахче и "Истанбул Башакшехир" (Турция).
За сборную Германии Озил провел 92 матча и забил 23 гола, в 2014 году в составе сборной страны стал чемпионом мира. Завершил карьеру футболиста в 2023 году.
* сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.
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ФутболГерманияНовостиУкраина"Миротворец"*
 
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