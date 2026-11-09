https://crimea.ria.ru/20261109/krymu-vydelyat-bolee-600-mln-rubley-na-kompensatsiyu-zatrat-agrariev-1160903921.html

Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев

Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев

Республике Крым выделят более 600 миллионов рублей для компенсации затрат аграриев на проведение работ при возделывании озимых зерновых культур. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T15:43

2026-11-09T15:43

2026-11-09T15:43

крым

сельское хозяйство

поддержка аграриев

правительство россии

новости крыма

субсидии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/04/1119223766_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c12c5c0b1d62e9f4ce96213d74b75ab5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Республике Крым выделят более 600 миллионов рублей для компенсации затрат аграриев на проведение работ при возделывании озимых зерновых культур. Об этом сообщили в правительстве России.В частности, Республика Крым получит на эти цели 630,98 миллиона рублей.По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, принятое решение позволит компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 миллиона гектаров.Ранее сообщалось, что планируется выделение Республике Крым дополнительных средств для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ. До этого из бюджета России было выделено 1,6 млрд рублей на поддержку крымского агропромышленного комплекса - обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампанияАксенов поблагодарил крымских аграриев за самоотверженный трудКабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, поддержка аграриев , правительство россии, новости крыма, субсидии