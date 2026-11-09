Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев
Правительство РФ: на компенсацию затрат аграриев Крыма выделят более 600 млн рублей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимые
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Республике Крым выделят более 600 миллионов рублей для компенсации затрат аграриев на проведение работ при возделывании озимых зерновых культур. Об этом сообщили в правительстве России.
"Свыше 13 млрд рублей будет направлено в 2026 году регионам на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на проведение агротехнологических работ при возделывании озимых зерновых культур под урожай 2027 года… Средства субсидии получат 22 региона, в которых ведутся такие работы", - говорится в сообщении.
В частности, Республика Крым получит на эти цели 630,98 миллиона рублей.
По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, принятое решение позволит компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 миллиона гектаров.
"Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, а все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году", – подчеркнул глава кабмина.
Ранее сообщалось, что планируется выделение Республике Крым дополнительных средств для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ. До этого из бюджета России было выделено 1,6 млрд рублей на поддержку крымского агропромышленного комплекса - обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур.
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