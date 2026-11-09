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Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев
Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев
Республике Крым выделят более 600 миллионов рублей для компенсации затрат аграриев на проведение работ при возделывании озимых зерновых культур. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T15:43
2026-11-09T15:43
крым
сельское хозяйство
поддержка аграриев
правительство россии
новости крыма
субсидии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Республике Крым выделят более 600 миллионов рублей для компенсации затрат аграриев на проведение работ при возделывании озимых зерновых культур. Об этом сообщили в правительстве России.В частности, Республика Крым получит на эти цели 630,98 миллиона рублей.По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, принятое решение позволит компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 миллиона гектаров.Ранее сообщалось, что планируется выделение Республике Крым дополнительных средств для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ. До этого из бюджета России было выделено 1,6 млрд рублей на поддержку крымского агропромышленного комплекса - обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампанияАксенов поблагодарил крымских аграриев за самоотверженный трудКабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне
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96
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крым, сельское хозяйство, поддержка аграриев , правительство россии, новости крыма, субсидии
Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев

Правительство РФ: на компенсацию затрат аграриев Крыма выделят более 600 млн рублей

15:43 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимые
Озимые - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Республике Крым выделят более 600 миллионов рублей для компенсации затрат аграриев на проведение работ при возделывании озимых зерновых культур. Об этом сообщили в правительстве России.
"Свыше 13 млрд рублей будет направлено в 2026 году регионам на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на проведение агротехнологических работ при возделывании озимых зерновых культур под урожай 2027 года… Средства субсидии получат 22 региона, в которых ведутся такие работы", - говорится в сообщении.
В частности, Республика Крым получит на эти цели 630,98 миллиона рублей.
По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, принятое решение позволит компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение полевых работ на площади более 5,5 миллиона гектаров.
"Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, а все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году", – подчеркнул глава кабмина.
Ранее сообщалось, что планируется выделение Республике Крым дополнительных средств для возмещения затрат на проведение агротехнологических работ. До этого из бюджета России было выделено 1,6 млрд рублей на поддержку крымского агропромышленного комплекса - обработку почвы, производство мяса птицы и яиц, продукции плодовых культур.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСельское хозяйствоПоддержка аграриевПравительство РоссииНовости КрымаСубсидии
 
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